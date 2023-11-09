رئيسا “الموساد” و”CIA” اجتمعا في الدوحة برئيس وزراء قطر

قال مصدر لرويترز إن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) ورئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) ورئيس الوزراء القطري اجتمعوا اليوم الخميس لبحث معالم اتفاق على إطلاق سراح الرهائن والوصول لهدنة من الهجوم على غزة.

ولم تتضح بعد نتيجة المحادثات.









وعقد رئيس الموساد ديفيد بارنيا ومدير (سي.آي.إيه) وليام بيرنز ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الاجتماع، حيث ناقشوا المعالم المحتملة للصفقة. وجاء الاجتماع في أعقاب لقاء وسطاء قطريين بمسؤولين من المكتب السياسي لحماس مساء أمس الأربعاء وناقشوا المعالم المحتملة للصفقة، بحسب رويترز.

وأكد مسؤول أمريكي، اشترط عدم الكشف عن هويته، أن بيرنز التقى مع برنيا ورئيس الوزراء القطري لمناقشة احتمال إطلاق حماس لسراح الرهائن. ورفض المسؤول تقديم مزيد من التفاصيل.

وقال المصدر إن ميزة الاجتماع تتمثل في جمع الأطراف الثلاثة على طاولة واحدة وفي وقت واحد للإسراع بإيقاع العملية.

وتضمنت المحادثات أيضا مناقشة السماح بدخول إمدادات الوقود لأغراض إنسانية إلى غزة، وهو ما ترفضه إسرائيل حتى الآن خشية تحويله إلى حماس لأغراض القتال.

وقال مصدر لرويترز الأربعاء إن المحادثات تناولت إطلاق سراح ما بين 10 و15 أسيرا مقابل هدنة إنسانية ليوم أو يومين في الحرب الطاحنة في غزة.

وتوجه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء اليوم الخميس، إلى الإمارات واجتمع مع رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في أبو ظبي. وصاحب الأمير في زيارته رئيس الوزراء القطري.

وكتب الشيخ محمد بن زايد على وسائل التواصل الاجتماعي يقول إن الزعيمين التقيا لتعزيز دعوات الإمارات وقطر لوقف لإطلاق النار على الفور، ودخول المساعدات الإنسانية دون عوائق وحماية جميع المدنيين.