حملة مقاطعة تجاوزت مليون متابع تجبر بيومي فؤاد على إغلاق صفحته

فوجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بغلق الحساب الرسمي للفنان المصري بيومي فؤاد على «فيسبوك».

وكان حساب الفنان، فقد مليون متابع منذ بداية الهجوم، الذي تعرض له، حيث كانت الصفحة يتابعها 9 ملايين و900 ألف متابع لتصل إلى 8 ملايين و900 ألف متابع قبل إغلاقها.

ولم يتسن التحقق حتى الآن من أن الفنان بيومي فؤاد هو من قام بغلق حسابه بعد موجة الغضب والهجوم التي تعرض لها أم أن إدارة الفيسبوك هي من قامت بغلقها.

وأثار الفنان حالة من الجدل بسبب تعليقه على الفنان المصري محمد سلام خلال عرض مسرحية «زواج اصطناعي» ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وردّ محمد سلام على هذا التعليق بإلغاء متابعته لبيومي فؤاد عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «انستغرام»، وظل يحتفظ بصورتهما التي تعود إلى قبل 3 سنوات، ولكنه أغلق خاصية التعليقات على تلك الصورة.

وتسببت تصريحات بيومي فؤاد في خسارته المتابعين وتزايد المقاطعين والمنسحبين من حسابه.

وكان محمد سلام انسحب من مشاركته في عرض المسرحية احترامًا للأحداث الجارية في القطاع، قائلاً: «أنا مش متخيل إني أروح أعمل مسرحية وإخواتنا في فلسطين بيتقتلوا، أنا مش هقدر أسافر.. أنا بعتذر جدًا عن المشاركة في موسم الرياض».







