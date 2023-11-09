ساترفيلد: الصراع بين إسرائيل ولبنان هو غير حتميّ إلا إذا أقدمت إيران والحزب على “عمل استفزازي”

قال المبعوث الأميركي الخاص للشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد اليوم، إنه لا يوجد ما يشير إلى أن إيران أو وكلاءها في المنطقة يعتزمون التعجيل بنشوب صراع يتجاوز حرب إسرائيل مع حماس.

وأضاف: “من الضروري ألا تقدم إيران و”حزب الله” على أعمال استفزازية، وان تبادل إطلاق النار مع “حزب الله” على طول حدود إسرائيل مع لبنان يعزز احتمال التقديرات الخاطئة.









وقال ساترفيلد في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت مع الصحفيين “لا نعتقد أن صراعا تتورط فيه لبنان وإسرائيل أمر لا مفر منه بحال من الأحوال، الحقيقة هنا والآن هي أنه لا يوجد ما يشير من أي جانب إلى أن هناك نية لاستباق صراع أو حرب”.