“صفقة كبيرة وواسعة”.. القناة 13 الإسرائيلية: تل أبيب مستعدة لتبادل أسرى مع حركة حماس

نقلت القناة 13 الإسرائيلية، الأربعاء 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، عن مسؤولين إسرائيليين مطلعين، قولهم إن إسرائيل “مستعدة للتفكير في إطلاق سراح سجناء أمنيين (أسرى فلسطينيين)، مقابل صفقة كبيرة وواسعة تشمل إطلاق سراح العديد من الأسرى الموجودين لدى حركة حماس” في غزة.

المسؤولون- الذين لم تسمهم القناة- قالوا إنه “على خلفية محاولات قطر والولايات المتحدة التوصل إلى صفقات صغيرة، تؤدي إلى وقف إطلاق النار، فإن إسرائيل مستعدة وراغبة في النظر في إطلاق سراح سجناء أمنيين مقابل صفقة كبيرة وواسعة تشمل إطلاق سراح العديد من المختطفين”.









كذلك نقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي كبير، قوله: “هناك العديد من الخيارات المطروحة على الطاولة، لكن لا يوجد شيء ملموس في الوقت الحالي”.

أضافت أنه “في ما يتعلق بالتقارير الكثيرة هذا المساء عن تقدم في الاتصالات، فإن مسؤولين إسرائيليين كباراً يقولون إن هناك اتصالات كثيرة، على كثير من المحاور، لكن في إسرائيل لا يعرفون أي تقدم كبير”.

يأتي هذا فيما لم يصدر أي رد من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على ما أوردته القناة، حتى الساعة الـ19:50 بتوقيت غرينتش.

كان نتنياهو قال في وقت سابقٍ اليوم الأربعاء، خلال لقائه رؤساء المستوطنات بالضفة الغربية: “أود أن أضع جانباً كل أنواع الشائعات الفارغة التي نسمعها من جميع الاتجاهات”، وأضاف: “أكرر شيئاً واحداً واضحاً: لن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون إطلاق سراح الرهائن. كل شيء آخر لا معنى له”.

من جانبه، كان موقع “أكسيوس” الأمريكي قد أفاد نقلاً عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن حثّ نتنياهو على وقف القتال “3 أيام”؛ للتقدم في إطلاق سراح الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية في غزة.

بحسب الموقع، فقد جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين بايدن ونتنياهو، الإثنين 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، في حين عبّر نتنياهو عن تخوفه من “فقدان الدعم الدولي إذا توقف القتال 3 أيام”، وأبلغ بايدن أنه “لا يثق بنوايا حماس أو قبولها صفقة بشأن الرهائن”، بحسب قوله.

كذلك لفت الموقع إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل وقطر “تناقش اقتراحاً تطلق بموجبه حماس سراح 10 إلى 15 رهينة، على أن تُستغل الهدنة بموجب الاتفاق للتحقق من هوية جميع الرهائن وتقديم قائمة بهم”.

يأتي هذا، فيما تشير التقديرات إلى احتجاز “حماس” نحو 180 من الأسرى، و”الجهاد الإسلامي” 40، بينما يحتجز آخرون نحو 20، وفق “أكسيوس”.

كانت كتائب القسام قد أعلنت الثلاثاء 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أنها كانت على وشك الإفراج عن 12 محتجزاً في غزة من حملة الجنسيات الأجنبية لكن إسرائيل عرقلت ذلك.

بدوره، أكد الناطق باسم “القسام”، أبو عبيدة، الأربعاء 8 نوفمبر/ترين الثاني 2023، أن الحركة لا تزال مستعدة لتنفيذ صفقة لتبادل الأسرى، وحمّل الاحتلال مسؤولية تعطيل الإفراج عن المحتجزين الأجانب داخل قطاع غزة، من خلال التصعيد العسكري.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قتلت “حماس” 1538 إسرائيلياً وأصابت 5431، وفقاً لمصادر إسرائيلية رسمية، كما أسرت ما لا يقل عن 242 إسرائيلياً ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.

بدوره يشن الاحتلال منذ 33 يوماً، حرباً مدمرة على غزة، قتل فيها 10 آلاف و569 شهيداً فلسطينياً، بينهم 4324 طفلاً و2823 سيدة، وأصيب 26 ألفاً و475، كما قتل 163 شهيداً فلسطينياً واعتقل 2280 في الضفة الغربية، بحسب مصادر رسمية.