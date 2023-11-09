الرئيس الإسرائيلي يهاجم أنجلينا جولي بسبب دعمها لغزة

في خطوة أثارت حفيظة محبي نجمة هوليوود أنجلينا جولي، انتقد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ، الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي، بعد حديثها الأخير حول الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وذكر في مقابلة مع مقدم البرامج البريطاني بيرس مورغان أنه شهد بنفسه ما حدث في اليوم الأول من الهجمات، وكيف حدثت ووصفه لها بـ»أسوأ الفظائع»، ردا على ما نشرته جولي حول موقفها المناهض لما تفعله إسرائيل بالفلسطينيين وتعاملها معهم بوحشية غير منطقية وغير مقبولة أبدا.









وقال هرتزوغ في المقابلة إن جولي لم تزر غزة وإنها لا تقدم للإسرائيليين أي قدرة على الدفاع عن أنفسهم من خلال تصريحاتها، وأضاف: «أنا أرفض تماما ادعاءاتها، أعتقد أنها لم تكن في غزة قط، للزيارة ورؤية الحقائق على الأرض، في غزة الآن هناك حرب، ولكن لا توجد أزمة إنسانية لا تمكنهم من البقاء على قيد الحياة»!

وأردف الرئيس الإسرائيلي: «أقول لأنجلينا جولي غزة سجن ليس بسبب إسرائيل، لقد انسحبت إسرائيل من غزة، وغزة قاعدة إيرانية مليئة بالإرهاب، ولعل نتيجة هذه الحرب ستمكن شعب غزة، الذي يستحق حياة طيبة كريمة من التمتع بهـــــا في ظل نظام مختلف سيمكن من التحرك نحو السلام، ستقولون لي، بالطبع، لا يقع اللوم على المدنيين، حسنًا، إذا لا ينبغي إلقاء اللوم على المدنيين، لذا يرجى تمكين إسرائيل من اجتثاث هؤلاء الإرهابيين».

وكانت جولي خلال تجربتها في العمل مع الأمم المتحدة لمساعدة اللاجئين، ذكرت أن «تركيزها ينصب على الأشخاص النازحين بسبب العنف في أي سياق».

وأضافت: «ما حدث في إسرائيل هو عمل إرهابي، لكن هذا لا يمكن أن يبرر الأرواح البريئة التي أزهقت في قصف السكان المدنيين في غزة الذين ليس لديهم مكان يذهبون إليه، ولا إمكانية للحصول على الغذاء أو الماء، ولا إمكانية للإخلاء، ولا حتى حق الإنسان الأساسي في عبور الحدود بحثًا عن ملجأ».

وكتبت جولي: «أن غزة تتــــــحول بسرعة إلى مقبرة جماعية، نتيجة للغارات الـــــجوية الإســــــرائيلية وأن «العالم يشـــــــاهد» «ملايين المدنيين الفلسطينيين، من الأطفال والنساء والأسر، الذين يتعرضون للعقاب الجماعي»، في منشور تضمن صورة ظهرت وكأنها تظهر غارة إسرائيلية أخيرة على قطاع غزة.

وفي الوقت نفسه، كان والد أنجلينا جولي، جون فويت، المعروف بمناصرته للصهيونية، عبّر عن «خيبة أمله» بسبب تصريحات ابنــــته، وقال في مقطع فيديو نُشر على موقع إكس «أشعر بخيبة أمل كبيرة لأن ابنـــــتي، مثل الكثيرين، ليس لديها فهم لكرامة الله، وحقائق الله. هذا يتعلق بتدمير تاريخ أرض الله – الأرض المقدسة – أرض الرب، لليهود، وهذا هو العدل لأبناء الله في الأرض المقدسة»!