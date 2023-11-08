“سنحول المدرعات لقبور”.. أبو عبيدة يعلن تدمير 136 آلية عسكرية للاحتلال، والقسام تنشر فيديو لتفجير دبابات

أكد المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، الأربعاء 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أن المقاومة دمرت 136 آلية عسكرية بشكل كلي أو جزئي لقوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة، مشيراً إلى أن مقاتلي المقاومة الفلسطينية ينفذون عمليات قنص لجنود الاحتلال.

جاء ذلك في كلمة متلفزة لأبو عبيدة بثتها “قناة الأقصى” الفضائية التابعة لحركة “حماس”، توعد فيها بأن تحوّل المقاومة الآليات والمدرعات الإسرائيلية التي دخلت غزة، إلى قبور متحركة لجنود الاحتلال، وقال: “نعلن استمرار مجاهدينا في القتال والتصدي للعدو في كل المحاور”.









أضاف أبو عبيدة: “يواصل سلاح القنص استهداف جنود الاحتلال، وسلاح المدفعية دك التحصينات”.

في سياق متصل، قال أبو عبيدة إن إسرائيل تعطّل الإفراج عن المحتجزين الأجانب داخل قطاع غزة، من خلال التصعيد العسكري، وأضاف أن “العدو يعطل الإفراج عن المحتجزين الأجانب لدينا، من خلال تكثيف القصف وارتكاب المجازر”.

وعرضت “القسام” مقطع فيديو يُظهر جانباً من تصدي مقاتليها لآليات ودبابات الاحتلال الإسرائيلي، في جبهات عدة، ويبين الفيديو لحظات توثق تدمير دبابات واشتباكات بين مقاتلي “القسام” وجنود الاحتلال.

في وقت سابقٍ اليوم الأربعاء، أعلنت كتائب القسام عن تدمير 15 آلية إسرائيلية بقذائف “الياسين 105″، وقنص جندي منذ صباح اليوم في عدة محاور بقطاع غزة، حتى الساعة الـ15:30 بتوقيت غرينتش (17:30 بتوقيت غزة).

يأتي هذا فيما تخوض فصائل المقاومة الفلسطينية معارك عنيفة في أماكن عدة، توغلت منها الدبابات والآليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع، ووصل عدد جنود الاحتلال الذين قُتلوا منذ بدء التوغل البري في القطاع إلى 33.

ومنذ 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، اتسعت رقعة المعارك البرية والمواجهات المباشرة بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي كتائب القسام، الذراع المسلحة لحركة حماس في قطاع غزة.

في حين أنه منذ 33 يوماً، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً على غزة دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها، وقُتل فيها أكثر من 10 آلاف و569 شهيداً فلسطينياً، بينهم 4324 طفلاً و2823 سيدة، وأصيب 26 ألفاً و475، كما قُتل 163 شهيداً فلسطينياً واعتُقل 2280 في الضفة الغربية.