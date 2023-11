وضعت قائمة تضم المنتجات التي تساند إسرائيل وطالبت بمقاطعتها.. المغنية “أورورا” تدعم غزة على طريقتها

نشرت المغنية والملحنة النرويجية “أورورا”، عبر صفحتها الخاصة على الفيسبوك، صورة تتضمن هذا التعليق: “لا تشترِ مجدداً”، فيما وضعت العديد من الوسوم التي تحمل أسماء شركات داعمة للاحتلال الإسرائيلي.

وذلك عقب العدوان الأخير الذي يشهده قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي تبع عملية طوفان الأقصى، هذا العدوان على القطاع تسبب في استشهاد أكثر من 10 آلاف شخص، من ضمنهم أكثر من 4000 طفل و2000 امرأة.









فيما تجاوز عدد المصابين في قطاع غزة حاجز الـ30 ألف شخص، وخاصة بعد القصف الإسرائيلي لعدد من المستشفيات والمدارس التي تؤوي أعداداً كبيرة من اللاجئين.

هذا العدوان دفع العديد من المشاهير العالميين إلى التضامن مع القضية الفلسطينية، سواء على منصات التواصل الاجتماعي أم عبر إلغاء بعض الأعمال الفنية التي كان من المقرر إصدارها خلال هذه الأحداث.

كما بدأت حملة واسعة في جميع أنحاء العالم لمقاطعة بعض الشركات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي، مثل شركة ماكدونالدز وستاربكس وغيرهما.

أورورا.. من المقاطعة إلى دعم غزة

نشرت المغنية النرويجية أورورا عبر صفحتيها على فيسبوك وإنستغرام منشوراً تطالب فيه جمهورها بمقاطعة الشركات التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي، هذا المنشور حصد أكثر من 143 ألف إعجاب على إنستغرام.

فيما تجاوز عدد الإعجابات على المنشور نفسه في صفحتها على فيسبوك حاجز 24 ألف إعجاب، وأكثر من 1000 تعليق من مختلف الجنسيات، والذين أكدوا أنهم سيواصلون مقاطعة هذه الشركات.

أورورا.. من المقاطعة إلى دعم غزة

فيما تطرق البعض إلى التعريف عما يجري في فلسطين، وما تقوم به هذه الشركات من دعم للاحتلال الإسرائيلي، مؤكدين أن مقاطعتهم هي الحل لتقليل بعض الأضرار التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

لم يكن هذا المنشور الأول الذي تنشره أورورا على صفحاتها؛ فقبل 3 أيام قامت بنشر صورة لها وهي تحمل لافتة بها عبارة: “Stopp Bombingen Av gaza”، والتي تدعو من خلالها إلى وقف قصف غزة، فيما صاحبتها بتعليق “There is one thing that is truly sacred” .And that is our children”.

هذا المنشور لقي تفاعلاً كبيراً من قِبل متابعيها على كل من إنستغرام وفيسبوك، إذ تجاوز حاجز الـ300 ألف إعجاب، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف تعليق داعم للقضية الفلسطينية، والتي عبّر بها معجبوها عن إعجابهم بجرأتها في دعم هذه القضية.

من هي أورورا؟

أورورا أكسينز Aurora هي مغنية وكاتبة ومنتجه أغانٍ نرويجية، وُلدت في ستافنغر في 15 يونيو/حزيران 1996، وبدأت صناعة الموسيقى عندما وجدت بيانو كهربائياً قديماً في بيتها، وبدأت كتابة الألحان عندما كان عمرها 6 سنوات.

فيما بدأت كتابة أغانيها الخاصة عندما كان عمرها 9 سنوات، وذكرت أن ليونارد كوهين وبوب ديلان مؤثران رئيسيان في موسيقاها. بعد فترة من اكتشاف والديها لكتاباتها طلبا منها الغناء لهما ولكنها رفضت، وبدلاً من ذلك ذهبت إلى الاستوديو وسجلت أول أغنية لها، وهي Puppet في ديسمبر/كانون الأول 2012، لتمنحها لهما كهدية في عيد الميلاد.

أورورا تدعم غزة/ التواصل الاجتماعي

بعدها قامت بعرضها على أصدقائها، فسجلها أحدهم ورفعها على ساوند كلاود دون علمها، لتلفت نظر شركات الإنتاج المختلفة في النرويج، لتقوم إحداها بالتواصل معها وعرض تسجيل بعض الأغاني.

كانت أورورا دائماً تطمح إلى تغيير حياة الناس؛ ما جعلها تقبل أحد عروض شركات التسجيل لاحقاً.

تستطيع أورورا العزف على البيانو والطبل وآلة المفاتيح والقيثارة. تشتهر أغانيها بطابع الحزن، وتشتهر أيضاً بتطرقها للمواضيع المهمة في المجتمع، من بينها:

الحفاظ على الطبيعة. احترام الآخرين. تقبل المشاعر.

قامت بتأدية العديد من الأغاني في برامج حوارية متنوعة في النرويج، وشاركت في العديد من المهرجانات حول العالم، مثل مهرجان كوتشيلا ولولا لوزا، وأيضاً بحفل ذا أوسكارز 2019 بأغنية into the unknown.