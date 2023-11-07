هوكتشاين فجأة في بيروت: رسائل لـ”الحزب” لتهدئة الحدود

بشكل مفاجئ، وفي زيارة غير مجدولة، وصل المبعوث الأميركي لشؤون أمن الطاقة العالمي، آموس هوكشتاين إلى بيروت للقاء المسؤولين، بما فيهم رئيس مجلس النواب نبيه برّي، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، قائد الجيش جوزيف عون، واللواء عباس ابراهيم.

العودة إلى الاستقرار

تأتي زيارة هوكشتاين في ظل التوترات التي تشهدها الجبهة الجنوبية للبنان، والمواجهات التي يخوضها حزب الله ضد العدو الإسرائيلي. ويبحث هوكشتاين في بيروت سبل منع تمدد الصراع إلى لبنان وتوسيعه، وتهدئة الأوضاع والحفاظ على الاستقرار في الجنوب وتطبيق القرار 1701. كما تشير بعض المعلومات إلى أنه سينقل رسائل إلى حزب الله عبر المسؤولين اللبنانيين حول ضرورة التهدئة. فيما بعض المعطيات تشير إلى أن هوكشتاين سيبحث أيضاً بملف الهدنة في غزة، وإمكانية مساعدة لبنان في هذا المجال، بالإضافة إلى ملف إطلاق سراح الرهائن.

وبدأ هوكشتاين جولته في لبنان بلقاء رئيس مجلس النواب نبيه برّي. وأكد المبعوث الأميركي بعد اللقاء أنه “لا أحد يريد امتداد التصعيد من غزة إلى لبنان”، داعياً إلى التطبيق الكلي للقرار 1701، وأنه يجب العودة إلى الاستقرار في الجنوب.









وليم بيرنز أيضاً

تأتي زيارة هوكشتاين بالتزامن مع زيارة رئيس المخابرات الأميركية وليم بيرنز إلى المنطقة، وهذا يظهر أن أميركا تستخدم كل أوراقها واتصالاتها في المنطقة. وبالتالي، كل المسؤولين الأميركيين يضطلعون بالإتصالات اللازمة من أجل منع التصعيد والبحث عن تهدئة. هنا لا يمكن فصل زيارة هوكشتاين عن ما سبقها من لقاء بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

وحسب ما تقول المصادر فإن هناك تمايزاً بين هوكشتاين وبلينكن، الذي ظهر بأنه يؤيد إسرائيل إلى حدود بعيدة، فيما هوكشتاين وإنطلاقاً من تجربته السابقة في ترسيم الحدود، يعرف الوضع تماماً، وهو يعتبر أنه لا بد من الحديث مع إيران لحل أي ملف في المنطقة، وخصوصاً في لبنان. وبالتالي، تندرج الزيارة في خانة نقل الرسائل وتبادلها على قاعدة المفاوضات غير المباشرة مع الحزب من خلال المسؤولين الذين التقاهم.

التواصل مع قطر

قبيل وصوله إلى لبنان، كان هوكشتاين قد أجرى اتصالات عديدة بعدد من الأفرقاء اللبنانيين. كما أجرى اتصالات بالقطريين، انطلاقاً من علاقته معهم خصوصاً بعد عملية ترسيم الحدود البحرية، ولما لقطر من دور أساسي في ملف البحث عن تهدئة في قطاع غزة. وتقول المصادر الغربية إن هوكشتاين يتابع كل التطورات، من خلال اتصالاته بالقوى الفاعلة. ويعمل على تجميع كل الملاحظات على الأداء الأميركي منذ بداية الحرب على غزة، من القطريين، واللبنانيين، كما أنه حريص على ما أنجزه واستكمال، ولذلك لا بد له أن يتدخل ليستمر بدوره، تمهيداً للوصول إلى إعادة البحث في اظهار الحدود البرية، وتطبيق القرار 1701. وذلك بعد تكريس الاستقرار ومنع توسع الجبهات.