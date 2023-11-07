واشنطن بوست: في الكابيتول هيل إسرائيل رابحة دائما.. فتّش عن اللوبيات وجهل النواب بالطرف الآخر

قالت أبيغيل هوسلر، إن الدعم لإسرائيل في الكونغرس الأمريكي داخل الحزبين عاطفي، وهو تعبير عن قوة اللوبي وعدم التوازن في معرفة الموضوع الفلسطيني.

وجاء في تقريرها بصحيفة “واشنطن بوست” أن عضو الكونغرس، ريتشي توري، كان متعاطفا وداعما لإسرائيل بطريقة لم تكن أي جماعة ضغط تتخيلها. وأكد على كل نقطة قدمها ممثلو الضغط: “حماس هي تجسيد للشر، يجب منح الأولوية للإفراج عن الرهائن، وأن تزايد سقوط الضحايا بين المدنيين الفلسطينيين، لا يجب أن يحرف نظر الولايات المتحدة”.









وقال توري، النائب الديمقراطي عن برونكس: “تستطيعون الاعتماد على الكونغرس كصديق… يمكنكم اعتباري صديقا”.

عضو الكونغرس الداعم لإسرائيل، ريتشي توري: حماس هي تجسيد للشر، وتزايد سقوط الضحايا بين المدنيين الفلسطينيين، لا يجب أن يحرف نظر الولايات المتحدة

وتم إحضار دونا راز ليفي من تل أبيب إلى واشنطن كي تحاول الضغط على الكونغرس نيابة عن 200 شخص محتجزين في غزة. وهي سعيدة بالتزام توري، حيث قالت: “هذا بالضبط هو ما أريد.. تفهم كل شيء”.

وفي الوقت الذي سارعت فيه أمريكا لدعم حليفتها بالشرق الأوسط في أعقاب هجوم حماس يوم 7 أكتوبر، خاض النواب الأمريكيون في الكونغرس معركة كلامية حول العنف، في وقت زادت الحملة الانتقامية الإسرائيلية من أعداد الضحايا المدنيين في قطاع غزة.

وتحول الكابيتول هيل إلى جبهة للسرديات، حيث عرقل المحتجون الذين طلوا أيديهم بالأحمر علامة على الدم، جلسات الكونغرس، وطالبوا بوقف إطلاق النار. لكن في الكونغرس، كان هناك جانب واحد لديه الغالبية ممن يسيطرون على تمويل السياسة الخارجية الأمريكية.

وقالت ليفي للنائب توري: “نحن ممتنون للولايات المتحدة الأمريكية لأنها اختارت الجانب الصحيح من التاريخ”، حيث مررت له بعض الأوراق التي تحمل وجوه وأسماء الأطفال والكبار المحتجزين لدى حماس، مضيفة: “هناك الكثير مما يمكن عمله”.

ومع انتصار إسرائيل في الكونغرس الأمريكي، ارتفعت أصوات حفنة من التقدميين الديمقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ، مطالبين بتقديم العون للمدنيين الفلسطينيين، وهو انعكاس للمؤيدين الحماسيين لإسرائيل الذين يرون أن لديها الأخلاق العالية.

وقال النائب الجمهوري عن نيويورك، مايكل لولر: “حماس هي منظمة إرهابية، نقطة. وفكرة أن إسرائيل دولة مضطهِدة تثير الضحك”. وقال في خطاب الشهر الماضي ببهو مجلس النواب: “لا مقارنة أخلاقية هنا”.

كما أن فوز طرف في الكونغرس، أي إسرائيل، هو انعكاس لعقود من التأثير وجماعات اللوبي القوية، وخلل في التوازن حول معرفة النواب بالنزاع، خاصة أن معظمهم ليسوا خبراء في الشؤون الدولية.

ونقلت الصحيفة عن بروفيسور العلاقات الدولية والسياسة الخارجية بجامعة هارفارد، ستيفن وولت، قوله إنه في الوقت الذي كان فيه اللوبي الإسرائيلي ناشطا ومؤثرا منذ عقود، لا يوجد شيء موازٍ له على الجانب الآخر. وقال: “لا توجد منظمة فلسطينية بتأثير مساوٍ وحجم مساوٍ” للوبي الإسرائيلي.

في الوقت الذي كان فيه اللوبي الإسرائيلي ناشطا ومؤثرا منذ عقود، لا توجد منظمة فلسطينية بتأثير مساوٍ له

وأسهمت جماعات اللوبي الإسرائيلية والأفراد، بحوالي 31 مليون دولار لمرشحي الكونغرس خلال الدورة الانتخابية في العام الماضي، وهو رقم أكبر بست مرات من المبالغ التي يحصل عليها المرشحون من جماعات الدفاع عن السلاح، حسب “أوبن سيكريتس” وهي منظمة غير ربحية في واشنطن، تتابع بيانات اللوبي والتمويل.

ويعتبر توري واحدا من 20 نائبا في مجلس النواب، الذين تلقوا أكثر من ربع مليون دولار من اللوبي الإسرائيلي خلال الانتخابات. وأكبر متبرع لهم هي لجنة العلاقات الأمريكية- الإسرائيلية للشؤون العامة (إيباك)، وفق بيانات “أوبن سيكريتس”.

ويقول موقع إيباك، إن نسبة 98% من المرشحين الذين دعمتهم فازوا في الانتخابات، وأنها ساعدت بهزيمة 13 مرشحا “كانوا سيضعفون العلاقات الأمريكية- الإسرائيلية”.

وفي آخر دورة انتخابية، دعمت “إيباك” 365 مرشحا على مدى الطيف السياسي، من مرشحين تقدميين دعوا إلى نظام الصحة العامة وضرائب عالية، إلى مجموعة الحرية الجمهورية التي رفضت الموافقة على نتائج انتخابات عام 2020، وتريد منع ضحايا الاغتصاب والعلاقات الجنسية بين الأقارب من الحصول على الإجهاض. وما يجمعها هو إسرائيل.

ويوضح موقع “إيباك” على الإنترنت: “ندعم المرشحين المؤيدين لإسرائيل ضد المرشحين المعادين لإسرائيل”. وخلال اللقاء مع توري، شرح المرافق لليفي، وهو إيروين كوتلر، السياسي الكندي المتقاعد والمؤيد لإسرائيل، بأنه قلق من السرديات المتنافسة بشأن النزاع، وقال: “رأينا هذه المزاعم بأن إسرائيل ارتكبت هذه الجرائم”.

وزارت ليفي وكوتلر مكاتب النواب بمعية نعوم بيري، ابنة حاييم بيري، المحتجز لدى حماس، في وقت كان المؤيدون للفلسطينيين يقومون بجولاتهم بدون الحصول على التزام كبير بالدعم. وقال روبرت ماكاو، مدير الشؤون الحكومية بمجلس العلاقات الأمريكية- الإسلامية (كير): “هناك مواقف معارضة قوية بأنه يجب اقتلاع حماس، وأنه في الوقت الذي تعتبر فيه خسارة المدنيين مأساة، فهناك هدف أكبر”.

ومنذ بداية الحرب، زار على الأقل 18 سناتورا و4 نواب في الكونغرس، إسرائيل لمقابلة مسؤولي الحكومة هناك والتعبير عن الدعم الذي لا يتزعزع للدولة اليهودية. وزار الكثيرون منهم مصر والسعودية التي كانت أمريكا تدفع بعلاقات بينها وإسرائيل، حيث يعتقد النواب أن دعم البلدين ضروري لمنع توسع الحرب.

منذ بداية الحرب، زار 18 سناتورا و4 نواب في الكونغرس، إسرائيل للتعبير عن الدعم الذي لا يتزعزع للدولة اليهودية

وقابل عدد منهم جنرالات إسرائيليين وأعضاء في حكومة الحرب التي يترأسها بنيامين نتنياهو، وعرضت عليهم لقطات فيديو ممنتجة عن “جرائم حماس”.

وقال السناتور الديمقراطي عن أريزونا مارك كيلي، إن اللقطات “شكلت فهمي عن مستوى العنف والفساد والتجاهل التام للحياة الإنسانية”.

وفي محاولة لمواجهة الانتقادات بتسبب إسرائيل بكارثة إنسانية في غزة، عرض المسؤولون شريطا طويلا على الصحافيين في نيويورك وواشنطن وتل أبيب، وحثوهم على التعامل مع حماس كتنظيم الدولة بل أسوأ.

وبعد مشاهدته الفيديو، قال السناتور الديمقراطي عن كونكيتكت ريتشارد بلومينتال: “هذه العائلات حاولت الهرب والاختباء من كل تاريخنا، حاول الشعب اليهودي الهرب والاختباء، ومن المفترض أن تكون إسرائيل المكان الآمن”. وعلق بلومنتال أن تلك اللحظة بلورت لكل أعضاء الوفد التهديد الوجودي الذي يواجه إسرائيل، وأن هدف حماس الأولي والرئيسي هو تدمير إسرائيل ومحو الشعب اليهودي، زاعما: “إنها ببساطة إبادة”. ولم يتحدث أي من الوفود أو قابلوا المسؤولين الفلسطينيين في الزيارات، حيث أضاف بلومنتال: “لقد تحدثت مع الفلسطينيين لسنوات عدة ولدينا اتصالات معهم”. وقال بن كاردين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ إنه تحدث مع الفلسطينيين “ممن لديه علاقات سابقة معهم”.

ولا شيء يوحّد الكونغرس ويجمع الجمهوريين والديمقراطيين مثل إسرائيل، كما يقول أعضاء الحزبين. ففي أروقة الكونغرس ومبانيه، شعارات “أقف مع إسرائيل” وأعلام كدليل على المشاعر الموحدة.

وصادق الكونغرس بالكامل على حزمة مساعدات لإسرائيل من أجل قتال حماس، حيث طلبت إدارة بايدن حزمة من 14 مليار دولار، وهي أربعة أضعاف الدعم السنوي للدولة اليهودية.

وكشف أن الدعم للفلسطينيين خطير، فثلث القرارات العشرين التي قدمها النواب والشيوخ منذ هجمات حماس هي شجب لنقاد إسرائيل. بما في ذلك المحتجون في الجامعات. وواحد من القرارات في مجلس النواب، شجب الناشطين الذين تظاهروا في نيويورك “تضامنا مع الشعب الفلسيطي وحقه لمقاومة 75 عاما من الاحتلال والفصل العنصري”.

واستهدف قراران البرلمانية من أصل فلسطيني رشيدة طليب. وفي الأسبوع الماضي، تقدم النائب الجمهوري عن مونتانا رايان زينك، بمشروع يمنع الفلسطينيين من دخول الولايات المتحدة، وترحيل الموجودين فيها.

لا شيء يوحّد الكونغرس ويجمع الجمهوريين والديمقراطيين مثل إسرائيل، ففي الأروقة تُرفع شعارات “أقف مع إسرائيل”

ووصفت “إيباك” البرلمانية كوري بوش بأنها شخص لا يهتم بحماية المدنيين الإسرائيليين، بعد دعمها 17 زميلا تقدموا بمشروع قرار لوقف إطلاق النار.

وهناك قلة في مجلسي الشيوخ والنواب دعوا لوقف القتال من أجل السماح بوصول المياه والأدوية والوقود إلى غزة بعد فرض إسرائيل الحصار عليها. ودعا السناتور الديمقراطي عن كونيكتكت، إسرائيل لتغيير مسارها، قائلا: “المعدل الحالي من القتلى المدنيين داخل غزة غير مقبول ولا يمكن استمراره”.

وكل النواب وأعضاء مجلس الشيوخ الذين طالبوا بالدعم الإنساني لغزة، أكدوا على دعمهم التام لإسرائيل ومقتهم لحماس. ويعلق والت بالقول: “ليس لدى النائب وعضو مجلس الشيوخ العادي أي حافز للوقوف أمام الإجماع أو هذه الرسالة عن الدعم غير المشروط”، و”لا تداعيات بالنسبة لهم لو عبّروا عن الدعم القوي لإسرائيل، فلا يعاقبون، ولن يخسروا الكثير من الناخبين، وربما حصلوا على المزيد. ولو تساءلوا عن دعم الولايات المتحدة لإسرائيل، فعندها سيواجهون ضغوطا”.

ويقول بعض المشرعين ومساعدوهم، إن مقابلة الطرفين أحيانا محفوفة بالمخاطر. وركّز داعموا فلسطين على المناشدات لوقف إطلاق النار وتخفيف الحصار. ويقول المهندس الفلسطيني الأمريكي ناجي لطيفة: “رسالتنا بسيطة، أعيدوا الكهرباء والماء لغزة”، وكانت مناشدات لطيفة الذي يعيش في بنسلفانيا مدفوعة بما حصل لوالدته في غزة التي قتلت بعد أيام من الحملة الإسرائيلية.

وعلق: “معظم أعضاء الكونغرس لا فكرة لديهم عما يجري هناك ولا يفهمون القضية، ويدفعون للتصويت بطريقة أو بأخرى… نشعر بالإحباط والخيانة والهجران من الناس الذين ساعدنا على انتخابهم”.

وتحدث زوجان فلسطينيان عن سناتور ديمقراطي بدا متعاطفا ولكنه خائف من الإعلان عن ذلك، وطلبا منه دعم ممرات إنسانية لنقل الجرحى للعلاج في الخارج، فرفض الدعم، وضغطا عليه لدعم وصول المياه الصالحة للشرب إلى غزة، ولكنه “تردد”، وقالت الزوجة: “أصبح زوجي عصبيا، وقال: سناتور نطلب الماء، ألا تستطيع طلب الماء؟”.