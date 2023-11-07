البيت الأبيض: تأثير توسّع النزاع إلى لبنان سيكون دماراً لا يمكن تصوّره

علّق البيت الأبيض على التصعيد العسكري في جنوب لبنان بين حزب الله” والجيش الإسرائيلي قائلاً: “إنّ تأثير توسّع النزاع إلى لبنان سيكون دماراً لا يمكن تصوّره ولا نريد حدوث ذلك”.

بدورها، نفت وزارة الخارجية الأميركية التقارير التي تحدّثت عن “نقل رسائل أميركية لإيران وحزب الله عبر العراق”، معتبرةً أنّها “عارية من الصحة”.









وفي تصريح صحافي، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس: “نشهد بالفعل دوامة تصعيد من لبنان وسوريا إلى العراق واليمن ويجب أن يتوقف هذا التصعيد”، لافتاً إلى أنّه “علينا ألّا ننسى أهمية معالجة مخاطر امتداد الصراع إلى المنطقة”.

تأتي هذه المواقف الدولية في ظلّ اعتداءات مستمرّة للجيش الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية وآخرها المجزرة التي ارتكبها مساء أمس بحقّ مدنيين في بلدة عيناثا الجنوبية، استُهشد على إثرها ثلاث فتيات وجدّتهنَّ، وأصيبت والدتهنَّ بجروح.

كما يُكثّف “حزب الله” عمليّاته ضدّ المواقع الإسرائيلية في الساعات الأخيرة، وكان قد قصف بالأمس مستوطنة كريات شمونة بصواريخ غراد (كاتيوشا) ردّاً على قصف المدنيين.