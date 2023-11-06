عاتبه الفنانون وقاطعه الجمهور.. بيومي فؤاد يتعرض لحملة انتقاد واسعة بعد تصريحاته ضد محمد سلام

تعرض الممثل المصري بيومي فؤاد لحملة انتقادات واسعة من طرف بعض الممثلين، والعاملين في المجال الفني، والجمهور العربي عامة، والمصري على وجه الخصوص، بعد تصريحاته الأخيرة على هامش مشاركته في موسم الرياض بمسرحية “زواج اصطناعي”.

وقد اشتدت الانتقادات على بيومي بعد مهاجمته زميله محمد سلام، الذي رفض المشاركة في العرض المسرحي، في الوقت الذي يتم فيه قصف قطاع غزة من طرف قوات الاحتلال الإسرائيلي يومياً.









ولم يتوقف هجوم الجمهور عند مواقع التواصل الاجتماعي فقط، وإنما وصل إلى مقاطعة مطعم بيومي فؤاد، وخفض تقييمه على جوجل، ليكون رداً منهم على تصريحاته التي لم تكن مُرضية، خصوصاً في الوقت الذي تنتشر فيه حملات دعم القضية الفلسطينية في عدة دول عبر العالم.

فنانون مصريون يردون على بيومي فؤاد

خرج عدد من الفنانين المصريين للرد على بيومي فؤاد مباشرة بعد انتشار الفيديو الذي هاجم فيه محمد سلام، لحظة ختام عرض مسرحية “زواج اصطناعي” في موسم الرياض، والذي قال فيه إنه لا يسمح له أن يخطئ في حق فنه، وذلك لأنه انسحب من المسرحية، تضامناً مع غزة.

وكتبت المخرجة المصرية كاملة أبو ذكري معلقة عبر حسابها على فيسبوك: “الأستاذ الفنان الذي كنت واحدة من محبيه لو حضرتك فاكر إنك لما تعمل عمل اتحضر واتكتب واتنفذ في ثلاثة أيام وتروح تعرضه وترقص وتغني وتضحك وبعد كده تاخد آلاف الدولارات، لو ده بتسميه فن فأنا لا يشرفني إني أكون زميلة لك في هذه المهنة”.

ثم أضافت في نفس المنشور: “لما تكون بتعرض التفاهات دي ده لا يشرف الفن المصري، ولما تعرض التفاهة دي وجارك بيذبحوا أطفاله ونساءه ورجاله وتقول لي الفن يبقى معنديش كلام أقدر أقوله غير إن الإحساس والفن نعمة انتم آخر ناس تتكلموا عنها”.

تعليق عمر حسن يوسف| مواقع التواصل

أما الممثل عمر حسن يوسف، نجل الفنان حسن يوسف، فقد خرج بدوره بتعليق على فيسبوك حول تصريحات بيومي، وقال فيه: “فن إيه اللي بتقدمه، ده انت عامل بتاع 100 فيلم هابط وآخرهم اللي طلعت عملته على المسرح”.

وقد كتبت السيناريست المصرية إنجي علاء تعقيباً على نفس الموضوع: “أنت كفنان مبدع ربنا أنعم عليك بنعمة قدرها عظيم.. لو محترمتهاش محدش هيحترمك وهتبقى رخصت فنك ونفسك.. ومن سمو الفن إنه مرآة لمشاعر المجتمع”.

ثم أضافت: “الفنان الحقيقي بيكون مهموم بهموم الناس.. حاسس بيهم.. بيعبر عنهم.. وعن الوجع اللي جواهم وحتى وهو بيرفه عنهم بيقدر يوصل رسالة تفيدهم وتأثر فيهم وهو بيرقق مشاعرهم، الفنان الحقيقي بيحترم مهنته وبيحترم الموهبة اللي ربنا ادهاله وبيحترم نفسه وعارف قيمة فنه، أنا بريئة من العبث اللي بيحصل ده.. الفن أرقى من كده بكتير”.

كما دخل السيناريست والروائي المصري عبد الرحيم كمال على الخط، وقال في تعليقه على فيسبوك: “خسارة والله.. هو لو في آخر العرض عيط للجمهور وقال لهم يا جماعة إحنا بنحب الفلوس وجينا عشان الفلوس ومستعدين نقعد 15 يوم تاني لو زودوا الفلوس”.

أما الإعلامية مفيدة شيحة، فقد توجهت باللوم لبيومي فؤاد خلال حلقتها من برنامج “الستات” الذي يعرض على قناة “النهار” المصرية، وقالت: “بغض النظر عن أستاذنا بيومي فؤاد أنا مش بلومك إنك تبقى زعلام من سلام أو لا، أنا بلومك كمواطنة مصرية إنك تطلع على خشبة المسرح وتلوم ممثل مصري آخر أخذ موقف في بلده، على خشبة مسرح دولة أخرى”.

وأضافت: “فكرة إن إحنا نهزق بعض برا بلدنا ده يقلل منا ما يعليناش، لا تفكر إن التصفيق إلى تصفق لك امبارح ده إنت أصبحت البطل المغوار، لا حضرتك بقيمتك وسنك وتعليمك وحب الناس ليك، كنت ممكن تعمل لايف جوا بلدك وتنتقد فيه سلام وكنت هتحترم، وكان في مجموعة يقولوا لك ليك حق ومجموعة أخرى يقولوا لك ملكش حق، وكنا فتحنا الموضوع بنا وبين بعض، ولكن اللي عملته هو إهانة لينا كلنا”.

حملة إلغاء متابعة بيومي فؤاد على مواقع السوشيال ميديا

لم يتوقف الهجوم على بيومي فؤاد عند الفنانين فقط، وإنما وصل للجمهور الذي عبَّر عن موقفه بطريقة غاضبة من خلال إلغاء متابعته عبر مختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد روَّج عدد من نشطاء فيسبوك حملة ضد بيومي من أجل إلغاء المتابعة، وهو الذي تفاعل معه عدد كبير من الأشخاص، ليفقد ما يزيد على نصف مليون متابع خلال الساعات الأولى من صباح يوم الإثنين 6 نوفمبر 2023، أي بعد يومين فقط من تصريحاته ضد محمد سلام.

بيومي فؤاد يفقد نصف مليون متابع| مواقع التواصل

وقد انتقلت حملة إلغاء المتابعة إلى إنستغرام كذلك، حيث قام مئات الآلاف بإلغاء المتابعة، الشيء الذي جعل عددهم يصل إلى مليون و400 ألف فقط.

إلغاء المتابعة لم يكن الطريقة الوحيدة التي عبَّر بها الجمهور عن غضبه، إذ قرر الكثير منهم إيصال رسالته من خلال التعليقات، الأمر الذي دفع بيومي فؤاد لإلغاء التعليقات عن جميع صوره وفيديوهاته، سواء على إنستغرام أو فيسبوك.

مقاطعة مطعم بيومي وخفض تقييمه على جوجل

شملت حملة غضب الجمهور المصري ضد تصريحات بيومي فؤاد في موسم الرياض مطعمه الخاص الذي يحمل اسم “youka restaurant”، بمنطقة الهرم بالجيزة، والذي تم افتتاحه سنة 2020.

إذ تم نشر دعوات لمقاطعة المطعم، من أجل سحبه للإفلاس بعد فقدان زبائنه، إضافة إلى خفض التقييم على جوجل، وكتابة تعليقات تمنع من يريد تجربة المطعم من زيارته.

وبعد ساعات قليلة من انطلاق حملة مقاطعة مطعم بيومي فؤاد، انخفض تقييم المطعم فعلاً، إذ تحول إلى 3.6، بعدما كان 4.3 قبل ساعات قليلة فقط.

انخفاض تقييم المطعم| مواقع التواصل

فيما اختار البعض التعبير عن رأيه في بيومي فؤاد عن طريق تعليقات حساب المطعم عبر إنستغرام، بعد منعه التعليقات في حسابه الخاص.

وقال أحد المتابعين: “والله متضايق من نفسي إني كنت شايفك حاجة حلوة”، فيما قال آخر: “ابقى شوف مين هيروح لك بعد ما بعت صاحبك”.