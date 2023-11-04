خطاب نصرالله “تحت مجهر” المعارضة: تبريريٌّ ومتَقَلِّص

انتظرت قوى المعارضة اللبنانية ما سيترتّب من تبعات بُعَيد الحضور الآتي من توارٍ غيابيّ عن الظهور للأمين العام لـ#”حزب الله” السيد حسن نصرالله، الذي لم يسبق أن أدلى بخطابٍ إعلاميّ أو بَرَز على “الساحة المحتدمة” منذ بدء التضرّم الحربيّ المتفاقم الاشتعال بين حركة “حماس” و#الجيش الإسرائيلي. وانطلق هذا الانتظار على نطاق المعارضين للمحور الإيراني من اعتبارات “حال البلاد” ومعاناتها من السيطرة المطبقة التي يستطلعونها على القرار اللبناني بما فيه السلمي أو الحربي، علماً أنهم لم يتوقّعوا الكثير على مستوى مضمون الخطاب ومفاعيله بقدر ما رجّحوا إشارة نصرالله إلى بعض العناوين الخطابية الموجّهة إلى جمهوره الحزبيّ أوّلاً. وتابعت الأوساط السياسية المعارضة لـ”حزب الله” الخطاب لأنّها أرادت معرفة فحوى مؤشرات إضافية عن المرحلة المقبلة رغم درايتها تقلّص احتمال توسّع رقعة الحرب إلى الأراضي اللبنانية لانتفاء مصلحة الأطراف المتواجهة، ما يعني الإبقاء على منحى المناوشات المحدودة الجارية في الجنوب اللبناني “ارتفاعاً أو هبوطاً” مع شجبها ما تعكسه من تهجير للمواطنين واندلاع للحرائق.









وأتت مشاهدة المعارضة لتصريح نصرالله “كما كلّ اللبنانيين في ظلّ سيطرة محور “حزب الله” ومن خلفه إيران على قرار لبنان الاستراتيجي خارج احترام المندرجات الدستورية والقرارات الدولية”، وفق قراءة #حزب الكتائب اللبنانية. ويُختَصَر الطلب الذي تتوجّه به التكتلات النيابية اللبنانية المعارضة في ضرورة استجابة “حزب الله” تسليم منطقة جنوب الليطاني للجيش اللبناني بالتنسيق مع قوات “اليونيفيل” عوضاً عن استمرار المناوشات الحاصلة. ولا يَعتَبِر حزب الكتائب اللبنانية #خطاب نصرالله بمثابة معطى “مفصليّ” أو “ثانويّ” على حدٍّ سواء، بل كخطاب موجّه إلى الشارع الداخلي وتقديم تفسيرات حيال تساؤلات دارت في الأسابيع الماضية منها انتقدت نمط انخراط “حزب الله” في المناوشات المحدودة مطالبة مشاركته المباشرة ومنها استنكرت التداعيات المتمثّلة في موجات النزوح المتفاقمة من القرى الجنوبية الحدودية خصوصاً.

من ناحيتها، كانت رجّحت أوساط في #”القوات اللبنانية” أن يشكّل خطاب نصرالله محاولة دعائية للتعبير عن “موازين قوى” ودلالات معنوية للبعض من البيئة الجنوبية الحاضنة منها وغير الحاضنة خصوصاً بعد موجات النزوح الكثيفة من المناطق الجنوبية وسط إرهاق للمواطنين اللبنانيين الذين سئموا الهيمنة الإيرانية على لبنان واتخاذه رهينة المنطلقات الإيرانية…. ماذا في الملاحظات المستقاة من نواب بارزين في تكتلات المعارضة استطلعت “النهار” مقاربتهم بعد متابعة خطاب نصرالله؟

تنطلق عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائبة غادة أيوب من مقولة “قال عام 2006 لو كنت أعلم… واليوم يقول لم أكن أعلم”، منتقدةً مضمونه لأنه كان “يمكن التعبير عن خطاب تبريريّ مماثل في اليوم التالي لاندلاع المناوشات الحربية، لكن ليس بعد مضيّ أسابيع على انطلاقتها”. وتأسف الانطباعات التي تعبّر عن مضمونها قراءة النائبة عن “القوات اللبنانية”، أن “يدفع لبنان ثمن النزاع من خلال التهويل والوعيد الذي يؤثر على الاقتصاد اللبناني ويؤدي إلى مزيد من الانهيار للدولة اللبنانية وسط ترك أصحاب القضية لمصيرهم في انتظار بلورة حلّ للأوضاع في قطاع غزّة”. وبدا ملحوظاً لأيوب ممّا قاله نصرالله أنّ “دور “حزب الله” يكمن في محاولة إلهاء الجيش الإسرائيلي ولم نتوقع سوى ذلك، لكن لماذا تكبُّد عناء متابعة خطاب استمرّ ساعة ونصف ساعة من وقت خُصّص للسرد المملّ الذي لا يشبه مضمون اللحظة وحجم الشهداء الذين يسقطون في فلسطين؟”. وتستنكر “افتقار الساحات إلى الأعلام اللبنانية واستخدام لبنان رهينة خدمة للمحور الإيراني”. وإذا أرادت اختصار مضمون خطاب نصرالله في ثلاثة مصطلحات، تقول إنه “لزوم ما لا يلزم، تبريريّ المنطلقات، وسرديّ هشّ غير متماسك لإرضاء الجمهور”.

من ناحيته، يَعتَبر النائب التغييري وضّاح الصادق أنّ “خطاب نصرالله كان شبيهاً بما نقوله لناحية تأييد قضية فلسطين والقتال الحاصل داخل الأراضي الفلسطينية واستنكار ما يحصل من مجازر في الأراضي الفلسطينية كمسألة غير مقبولة والتغاضي عنها غير مسموح. وكذلك، الإشارة إلى أنّ لبنان جبهة مفتوحة لكن انطلاقاً من الدفاع عن النفس في حال اعتدت تل أبيب على لبنان… وعندئذٍ سيكون كلّ اللبنانيين خلف الجيش اللبناني”. وبحسب ما يضيفه النائب وضّاح الصادق، “لا جديد في خطاب نصرالله سوى سردية تلتقي مع خطاب قوى المعارضة على نحو واسع في موضوع مؤازرة القضية الفلسطينية ودعم المعركة في الأراضي الفلسطينية. وفي موضوع لبنان، أوحى نصرالله بمؤشرات لافتة إلى عدم دخول لبنان الحرب”.

إلى ذلك، يتّضح للنائب عن #كتلة “تجدّد” أديب عبد المسيح بعد متابعته خطاب نصرالله، أنّ “محور “حزب الله” لن يدخل حرباً شاملة من لبنان وما يحصل أشبه برفع معنويات لمناصري محور “الممانعة” ومقاتلي “حماس”… وسوى ذلك ليس هناك ما يتميّز أو يُعتَبر لافتاً في مضمون الخطاب، في وقت تُعتَبر الجملة الأكثر أهمية التي أشار إليها في التأكيد على دخول “حزب الله” الحرب والانخراط فيها وأنّه ليس خارجها، ما يعني تحديده الاستمرار في قواعد الاشتباك نفسها التي بدأها قبل أسابيع”. ولم يتوقّع عبد المسيح أكثر ممّا قاله نصرالله، مع “بقاء المسائل على نحوها القائم من دون تطوّرات سوى بعد انتهاء حرب غزّة. ولا يمكن إغفال أنّ “حزب الله” يخوض حرباً أخرى على المستوى الداخلي لم يخرج منها منتصراً، وهي حرب استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية في ظلّ بلدٍ منقسم”. وفي الاستنتاج العام للنائب عبد المسيح، إنّ “خطاب نصرالله أشار إلى حذرٍ وعدم تهوّرٍ وتراجع في الدور”.