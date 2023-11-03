ماينز يفسخ عقده مع أنور الغازي بسبب منشوراته المؤيدة لفلسطين والأخير يرد برسالة قوية

أعلن نادي ماينز الألماني لكرة القدم، اليوم الجمعة، فسخ تعاقده مع أنور الغازي عقب نشره منشورات مؤيدة لفلسطين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكر النادي أن عقد اللاعب الهولندي تم فسخه بشكل فوري.









وقرر النادي إيقاف الغازي بعد المنشور الذي نشره يوم 15 تشرين الأول/أكتوبر.

وذكر ماينز، يوم الإثنين، أنهم رفعوا الإيقاف وأنهم سيمنحونه فرصة ثانية بعدما تحدث ضد الإرهاب بجميع أنواعه، بما في ذلك إرهاب حماس، كما أنه لم يشكك في حق إسرائيل في الوجود.

ولكن الغازي قال في منشور آخر يوم الأربعاء أن “التعليقات أو الاعتذارات المنسوبة لي (بعد منشور سابق من يوم 27 تشرين الأول/أكتوبر الماضي) ليست صحيحة من الناحية الواقعية، ولم أصرح بها أو أوافق عليها”.

وأضاف “لست نادما ولا أشعر بتأنيب ضمير. لا أنأى بنفسي عما قلته، وأقف اليوم ودائما وحتى آخر حياتي، مع الإنسانية والمظلومين”.

وفي رده على قرار النادي، اليوم الجمعة، كتب الغازي على منصة إكس “قف إلى جانب الحق حتى لو كان ذلك يعني الوقوف بمفردك”.

وتابع “خسارة مصدر رزقي لا شيء مقارنة مع الجحيم الذي يُشن على الأبرياء والضعفاء في غزة”.