شهداء وجرحى في قصف على مدخل مجمع الشفاء الطبي.. الاحتلال استهدف قافلة سيارات إسعاف

وقع عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة جديدة للاحتلال، مساء الجمعة 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، جراء قصف إسرائيلي لمدخل مستشفى الشفاء الطبي بغزة، في اليوم الثامن والعشرين من الحرب على القطاع.

حيث قالت وزارة الصحة في غزة إن العشرات سقطوا بين شهيد وجريح في قصف استهدف قافلة سيارات إسعاف تقل مصابين بجروح خطيرة.









وكان المتحدث باسم وزارة الصحة، أشرف القدرة، قد قال في وقت سابق إنه سيجري نقل المصابين بجروح خطيرة، الذين يحتاجون للعلاج في مصر من مدينة غزة إلى الجنوب.

فيما أكدت وسائل إعلام فلسطينية أن استهداف الاحتلال كان لقافلة الجرحى المتجهة لمعبر رفح أثناء خروجها من مستشفى الشفاء بغزة.

كما تداولت فيديوهات مؤلمة للشهداء والجرحى في موقع القصف الإسرائيلي.

فيما حذرت وزارة الصحة الفلسطينية من “كارثة إنسانية” جراء توقف مولدات الكهرباء الرئيسية بعد نفاد الوقود في مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة.

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة: “نحذّر من كارثة إنسانية قد تحدث خلال الساعات القليلة القادمة، جراء توقف مولدات الكهرباء الرئيسية، بسبب نفاد الوقود في مجمع الشفاء الطبي”.

وأكدت الكيلة أن “المولدات الثانوية لا تكفي إلا لتشغيل 3 أقسام رئيسية حساسة، ولساعات فقط”.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت، الجمعة، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 9227 شهيداً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينهم 3826 طفلاً و2405 نساء، وارتفاع عدد المصابين إلى 23516.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أشرف القدرة، في مؤتمر صحفي، إن وزارة الصحة رصدت 16 مجزرة خلال الساعات الماضية راح ضحيتها 198 شهيداً، لافتاً إلى أن الوزارة تلقت بلاغات مستمرة عن مفقودين تحت الأنقاض، بلغت 2100 منهم 1200 طفل.

في السياق ذاته، ناشد القدرة كل الأطراف توفير ممر آمن لدخول الوقود والمساعدات إلى قطاع غزة، مشيراً إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع وصول الجرحى في مستشفيات شمال القطاع إلى معبر رفح “رغم سماح السلطات المصرية بذلك”.

وأوضح القدرة أن 136 من الكوادر البشرية استشهدوا بسبب الانتهاكات الإسرائيلية ضد الطواقم الطبية خلال الغارات المكثفة والمتواصلة على قطاع غزة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 28 يوماً “حرباً مدمرة” على غزة، ما أسفر عن استشهاد الآلاف جلهم من النساء والأطفال، فضلاً عن استشهاد 143 فلسطينياً واعتقال نحو 1900 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.