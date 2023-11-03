“سي أن أن”: تحذير أميركي لإسرائيل من نفاد الوقت قبل “تآكل الدعم”

نشرت شبكة “سي أن أن“، الخميس، تقريرا مطولا قالت فيه إن “هناك تحذير أميركي للمسؤولين الإسرائيليين من نفاد الوقت قبل تآكل الدعم”، في استمرار القصف المكثف على غزة، والذي أودى بحياة أكثر من 9 آلاف شخص، معظمهم مدنيون.

وجاء في التقرير “يحذر الرئيس الأميركي، جو بايدن، وكبار مستشاريه إسرائيل بشكل متزايد من أنه “سيصبح من الصعب عليها تحقيق أهدافها العسكرية في غزة، مع اشتداد الغضب العالمي بسبب حجم المعاناة الإنسانية في القطاع”.









وقد أثار بايدن ووزير الدفاع، لويد أوستن، ووزير الخارجية، أنتوني بلينكن، الذي يزور إسرائيل حاليا، حاملا رسالة بشأن حماية أرواح المدنيين، هذه القضية صراحة في المحادثات الخاصة الأخيرة مع الإسرائيليين، وأخبروهم أن “تآكل الدعم سيكون له عواقب استراتيجية وخيمة على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد حماس”.

وخلف الكواليس، يعتقد مسؤولون أميركيون أيضا أن “الوقت المتاح لإسرائيل محدود لمحاولة تحقيق هدفها المعلن المتمثل في القضاء على حماس في عمليتها الحالية قبل أن تؤدي الضجة حول المعاناة الإنسانية والخسائر في صفوف المدنيين، والدعوات إلى وقف إطلاق النار، إلى حدوث تحول”.

وتقول مصادر لـ”سي أن أن” إنه في الواقع، “هناك اعتراف داخل الإدارة الأميركية بأن تلك اللحظة قد تأتي بسرعة، ويعتقد بعض المستشارين المقربين للرئيس أنه لم يتبق سوى أسابيع، وليس أشهر، قبل أن يصبح رفض الضغوط على الحكومة الأميركية للدعوة علنا لوقف إطلاق النار أمرا لا يمكن الدفاع عنه”.

واجتمع بلينكن، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الجمعة، بعد وصوله في زيارة ثانية للمنطقة منذ بدء الحرب بين إسرائيل وغزة في 7 أكتوبر.

واستقبل نتانياهو بلينكن، ومن المقرر أن يشارك الاثنان في اجتماع للكابينيت الحربي، ونشرت هيئة البث الإسرائيلية، صورة للقاء الذي جمعهما.

ولدى وصوله إلى إسرائيل، قال بلينكن في منشور على أكس، إنه عاد إلى إسرائيل مرة ثانية “للاجتماع مع الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ، ورئيس الحكومة ومسؤولين آخرين”.

وأكد أنه “سيناقش حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، والعمل لإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة”.

وأكد مسؤول رفيع بالإدارة الأميركية لصحيفة “واشنطن بوست”، أن بلينكن سيسعى في زيارته الجديدة إلى إسرائيل لدفع الإسرائيليين على الانخراط في “هدنة إنسانية” بقطاع غزة.

ووصل وزير الخارجية الأميركي، الجمعة، إلى إسرائيل ضمن جولته الإقليمية الثانية إلى المنطقة، والتي ينتظر أن تشمل أيضا، الأردن التي استدعت سفيرها في تل أبيب احتجاجا على قصف غزة، ودولا عربية أخرى.

وبحسب ما نقلته “واشنطن بوست” عن المسؤول الأميركي الذي رفض الكشف عن هويته، فإن بلينكن سيسعى لدفع المسؤولين الإسرائيليين للانخراط في “هدنة إنسانية” تسمح بإجلاء كل الأميركيين من غزة، وأيضا الرهائن الأجانب الذين تحتجزهم حماس، ووصول المساعدات إلى القطاع المحاصر.

وأفاد المسؤول الكبير في الإدارة بأن إطلاق “هدنة إنسانية”، سيكون من ضمن المقترحات الأميركية “لتسهيل دخول المساعدات وخروج الرهائن” من غزة.

وأكد بلينكن، الخميس، للصحفيين في قاعدة أندروز الجوية قبل توجهه إلى الشرق الأوسط “سنتحدث عن خطوات ملموسة يمكن وينبغي اتخاذها لتقليل الأذى الذي يلحق بالرجال والنساء والأطفال في غزة”، مؤكدا “هذا أمر تلتزمه الولايات المتحدة”.

وأسفر الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر عن مقتل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، وبينهم أطفال ونساء، بحسب السلطات الإسرائيلية.

وردت إسرائيل بقصف مكثف على غزة، ما أدى إلى مقتل 9061 شخصا، بينهم 3760 طفلا، و2326 سيدة و32 ألف مصاب، حسب آخر إحصائيات وزارة الصحة في القطاع التابعة لحماس.