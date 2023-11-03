نتانياهو ردا على نصرالله: اي خطأ سيكلفك ثمنا لا يمكنك حتى تخيّله

أعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تهديد لبنان مرة جديدة، قائلاً: “أنصح أعداءنا في الشمال بألّا يجربوننا وسيدفعون الثمن غاليًا”.

وقال نتنياهو، الجمعة، إن إسرائيل لن توافق على “هدنة موقتة” في حربها ضد حماس من دون إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم الحركة في غزة.









وقال نتنياهو عقب اجتماعه مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تل أبيب “نحن مستمرون بكل قوتنا وإسرائيل ترفض الهدنة الموقتة التي لا تشمل إطلاق سراح رهائننا”.

وردا على خطاب الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، قال: “أي خطأ سيكلفك ثمنا لا يمكنك حتى تخيله.”