برّي: في حال أراد الإسرائيليّ توسيع العملية فنحن جاهزون لذلك

قال رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زواره انّ قرار التصعيد على الجبهة الشمالية لفلسطين المحتلة عند الإسرائيلي، لا في ​لبنان​، فما تقوم به المقاومة على الحدود يأتي في سياق طبيعي لوجود أراض لبنانية محتلة، يتم استهداف العدو فيها، حتى وإن كان الأمر مرتبطاً بعملية طوفان الأقصى، والحرب على ​غزة».









واكد «أن كل العمليات تأتي ضمن قواعد الاشتباك، وفي حال أراد الاسرائيلي توسيع العملية فنحن جاهزون لذلك».

واعتبر بري «أن ما يحاول الاسرائيلي القيام به خطير جداً، ومشروعه، الذي يحمله رئيس الوزراء ​بنيامين نتنياهو، قديم يهدف اليوم الى تحقيق التغيير في ​الشرق الأوسط​. لذلك فالمعركة في غزة أساسية وحساسة، اما على الجبهة الجنوبية فالأمور عندهم؛ والتدهور أمر وارد في هذه المرحلة».