البحرين تؤكد عودة سفيرها من تل أبيب “منذ فترة” ورحيل السفير الإسرائيلي عن المنامة

أكدت البحرين الأنباء التي تحدثت عن عودة سفيرها في تل أبيب إلى المملكة ومغادرة السفير الإسرائيلي في المنامة، حسبما جاء في بيان صادرٍ الخميس 2 نوفمبر/تشرين الأول 2023، عن مركز الاتصال الوطني البحريني، وأضاف أن الطيران المباشر بين المنامة وتل أبيب قد توقف منذ عدة أسابيع.

في وقت سابقٍ الخميس أكد بيان صادر عن مجلس النواب البحريني، سحب المملكة سفيرها من إسرائيل ومغادرة سفير تل أبيب للبلاد، مشدداً على “دعم المملكة للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني”، فيما نفت الخارجية الإسرائيلية ذلك وقالت إن “العلاقات مستقرة”.









حسب بيان مركز الاتصال البحريني، فإنه أكد نهج المملكة الداعي إلى تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ السلام في المنطقة والذي يتحقق من خلال إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، وصولاً لحل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية، وبما يضمن حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أوضح المركز أن أولوية الجهود في هذه المرحلة يجب أن تتركز على حماية أرواح المدنيين وفق القانون الإنساني الدولي والعمل على تأمين ممرات إنسانية عاجلة لإيصال المساعدات الإغاثية والطبية إلى قطاع غزة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة بالقطاع، وضرورة تجنيب المنطقة تبعات دوامة عنف جديدة، والعمل على إيجاد أفق سياسي واضح للسلام العادل والشامل والمستدام الذي يضمن الاستقرار والأمن للجميع.

فيما قال بيان مجلس النواب البحريني إن المملكة قررت وقف العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل، مؤكداً أن السفير الإسرائيلي قد غادر البحرين، وأن المملكة قررت سحب سفيرها من تل أبيب.

البيان أضاف أن هذه الخطوات تأتي “تأكيداً للموقف البحريني التاريخي الراسخ في دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق”.

كما أشار البيان إلى أن “استمرار الحرب والعمليات العسكرية، والتصعيد الإسرائيلي المتواصل في ظل عدم احترام القانون الإنساني الدولي، يدفعان المجلس إلى المطالبة بالمزيد من القرارات والإجراءات التي تحفظ حياة وأرواح الأبرياء والمدنيين في غزة وكافة المناطق الفلسطينية”.

في حين أشاد بيان مجلس النواب بموقف الملك حمد بن عيسى آل خليفة، من “حرص واهتمام بدعم القضية الفلسطينية، وموقف ثابت لا حياد عنه، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقرارات الدولية”، على حد وصفه.