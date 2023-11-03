هل كانت حسابات إيران قبل “طوفان الأقصى” دقيقة؟ – سركيس نعوم – النهار

التقارير الإعلامية والتحليلات الصادرة عن مراكز بحثية مهمة ولا سيما في الغربين الأميركي والأوروبي تحدّثت كثيراً عن دور الجمهورية الإسلامية ال#إيرانية في عملية “طوفان الأقصى” التي نفّذتها حركة “#حماس” ال#فلسطينية الإسلامية في غلاف غزة في السابع من أكتوبر الماضي، والتي كان لها وقع الزلزال داخل #إسرائيل والولايات المتحدة والعالم كله كما في العالمين العربي والإسلامي. ذلك أنه أظهر إسرائيل الدولة النووية وصاحبة الجيش الأكبر والأقوى في الشرق الأوسط قابلة للعطب وعلى يد مجموعة فلسطينية لا يتجاوز عددها ألف عنصر خطّطت وتجرّأت على تنفيذ عمليتها بنجاح مذهل فاق كل التوقعات وأصاب شعب إسرائيل وقادتها السياسيين والعسكريين وحُماتها الأميركيين بإحباط لم يشعروا به يوم نجحت مصر عام 1973 في مفاجأة إسرائيل بعبورها الناجح لقناة السويس وإطاحتها خط بارليف الحصين وبدء تقدّمها نحو صحراء سيناء. لكن التضارب كان سمة التحليلات والتقارير المشار إليها أعلاه ولا سيما عند معالجتها الدور الإيراني في “الطوفان”، فجريدة “وول ستريت جورنال” نشرت غداة عملية 7 أكتوبر أن مسؤولين أمنيين إيرانيين ساعدوا في التخطيط لـ”الطوفان” الصاعق، وأعطوا الضوء الأخضر لتنفيذه. لكن المسؤولين في الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران ومعهم قيادة “حماس” نفسها نفوا ما ورد في التقرير واعتبروه مزاعم. وأشار خبراء آخرون الى أن الأدلة على هذه الادعاءات “ضئيلة ومتناقضة لكن رغم ذلك مجّد المسؤولون في طهران عملية “حماس”، وهنّأ رحيم صفوي مستشار المرشد الأعلى الإيراني والولي الفقيه علي خامنئي المقاتلين الفلسطينيين وأكد دعم طهران لهم حتى تحرير فلسطين والقدس”. وقد أثبت التوغل في غلاف غزة، استناداً الى المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي، “أن النظام الصهيوني أكثر هشاشةً من أي وقت مضى وأن زمام المبادرة صار في أيدي الشباب الفلسطيني”.

كيف يرى مركز أبحاث أميركي جدّي موجود في عواصم القرار في العالم وفي أماكن الحروب والمشكلات والتوترات دور إيران في “طوفان الأقصى”؟ يفيد تحليل معلوماتي وبحثي أعدّه أحد الباحثين فيه “أن الهجوم الفلسطيني المباغت لإسرائيل هو فوز لطهران ومحور المقاومة بقيادة إيران لأنه بدّد شعور شعبها بالأمان رغم “العسكرة” الفائقة لدولته. فالتطبيع السعودي – الإسرائيلي لم يعد وارداً في المستقبل المنظور. والطوفان أظهر تماسك الأفرقاء غير الحكوميين المتنوّعين والمدعومين من إيران الذين يتحدّون الوضع القائم في المنطقة. تستعد إيران الآن لما قد يحدث في المرحلة المقبلة، وتوجّه أو ربما وجّهت رسالة مفادها أن إسرائيل ستتجاوز الخطوط الحمر في حال شنّها غزواً برّياً لغزة، إذ ستعمد ساعتها أي إيران الى تجنيد متطوّعين (أليسوا موجودين الآن في سوريا ولبنان والعراق واليمن وعواصم عربية وإسلامية عدّة؟) للدفاع عنها. وقد توجّه قائد “فيلق القدس” في “الحرس الثوري” إسماعيل قاآني أخيراً الى سوريا لتنسيق عمل ميليشيات “محور المقاومة” التابع لبلاده. وناقش وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان الأزمة مع نظرائه في ماليزيا وباكستان وتونس سعياً منه الى حشد العالم الإسلامي الأوسع ضد إسرائيل”.









هل حدّدت إيران خطواتها لمواجهة غزو إسرائيل لغزة؟ يفيد التحليل البحثي نفسه أنها لم تفعل ذلك إذا تجاوزت الثانية الخطوط الحمر ولم تتحدّث أبداً عن تدخّل عسكري إيراني في الأزمة. ويبدو مستبعداً أن تخوض هي مواجهة عسكرية مباشرة مع إسرائيل. والسيناريو المرجّح في هذا المجال هو زيادة دعمها لشركائها الإقليميين ووكلائها وأذرعها مثل لواء “فاطميون” و”#حزب الله” اللبناني والميليشيات الشيعية العراقية ودفعهم الى التحرّك ضد إسرائيل. وعلى رغم أن توقّع نتيجة الأزمة الحادة بين “حماس” وإسرائيل حالياً ضربٌ من الحماقة فإن إيران تبدو مستفيدةً حتى الآن منها، إذ عطّل القتال جهود البيت الأبيض الأميركي لدفع السعودية الى الانضمام الى “اتفاقات أبراهام” التي تعتبرها إيران تهديداً خطيراً لها. وقد تبادل رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي الحديث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بعد أيام من بدء “طوفان الأقصى”، أكد الاثنان أن هدفهما هو “وضع حد لجرائم الحرب التي تُرتكب في حق فلسطين”. أما إدارة بايدن فقد سعت الى التقريب بين #الرياض وتل أبيب وتوحيد دول الشرق الأوسط ضد إيران. وقد سلّط الحديث بين رئيسي وبن سلمان الضوء على وجود درجة من التوافق بينهما ولا سيما بعد اندلاع احتجاجات شعبية في أنحاء العالم العربي ضد العقاب الجماعي لـ2,3 مليون فلسطيني في غزة. وقد أسهم عنف إسرائيل في توحيد “محور المقاومة” الإقليمي الذي تقوده إيران. وظهر ذلك في الدعم القويّ الذي قدّمه “حزب الله” لـ”حماس” بعدما نجح التنظيمان في تجاوز خلافهما الكبير على خلفية الأزمة السورية”.

هل تستطيع إيران السيطرة على الأزمة المستجدة بين إسرائيل وفلسطين (“حماس”) والعرب؟ “كلا” يفيد التقرير البحثي نفسه، “حتى وإن كان “حزب الله” وإسرائيل على السواء يرغبان في تجنّب حرب تحرير شاملة. فالأحداث قد تخرج عن السيطرة وتجرّهما الى نزاع عسكري بموافقة إيران أو من دونها. وقد يُقنع ذلك بأن ليس أمامهما سوى التدخل المباشر الذي قد يكون تضحية باهظة الثمن مستقبلاً وقد ترتد عليها بنتائج عكسية. هذا الأمر يدفع الى التساؤل عمّا إن كانت الحسابات الإقليمية والدولية التي قامت بها إيران قبل تنفيذ “حماس” “طوفان الأقصى” دقيقةً وعلمية أو داخلها شيء من الفكر الأمنياتي؟”.