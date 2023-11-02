صادرات إسرائيل من الغاز تهوي بسبب الحرب.. إغلاق حقل “تمار” يكلف الاحتلال 200 مليون دولار شهرياً

أفاد تقرير أعدته شركة “بي.دي.أو إسرائيل” للمحاسبة والاستشارات، الخميس 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بأن صادرات إسرائيل من الغاز الطبيعي هوت 70% منذ أن أغلقت حقل تمار البحري، بعد يومين من عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية رداً على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين.

وقدرت شركة “بي.دي.أو إسرائيل” الخسائر الاقتصادية لإغلاق الحقل بنحو 800 مليون شيكل (201 مليون دولار) شهرياً، بحسب رويترز.









وفي بداية تصعيد الصراع الإسرائيلي على غزة، قالت وزارة الطاقة الإسرائيلية، الثلاثاء 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إن شركة شيفرون التي تشغل الحقل أوقفت تصدير الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب غاز شرق المتوسط (إي.إم.جي) البحري بين إسرائيل ومصر، وتصدر الغاز في خط أنابيب بديل عبر الأردن.

“خسائر مالية لم يسبق لها مثيل”

والأربعاء، قال بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي، إن إسرائيل تواجه خسائر مالية لم يسبق لها مثيل، لافتاً إلى أن بلاده ستعتمد ميزانية جديدة للعام 2024، وأن هناك تغييراً أو تبديلاً في الأولويات، وذلك على خلفية استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.إذاعة الجيش الإسرائيلي ذكرت أن سموتريتش قد عقد مؤتمراً إعلامياً لتوضيح الوضع الاقتصادي لبلاده خلال الحرب الدائرة على قطاع غزة، موضحاً أن ذلك الوضع جيد.

كما أكد الوزير الإسرائيلي أن الوضع الاقتصادي في بلاده سيكون صعباً، وأنه يتعين على تل أبيب تغيير الأولويات وأن تصبح أكثر كفاءة خلال فترة الحرب على غزة، مشيراً إلى أنه بحكم منصبه سيتصرف بمسؤولية في الاقتصاد الإسرائيلي، موضحاً أن تكلفة الحرب الدائرة على قطاع غزة، حتى الآن، وصلت إلى 5 مليارات شيكل (الشيكل = 0.25 دولار أمريكي).

الاقتصاد الإسرائيلي يمر بوقت صعب

والإثنين 30 أكتوبر/تشرين الأول، حذَّر 300 من كبار الخبراء الإسرائيليين، من أن الاقتصاد الإسرائيلي يمر بوقت صعب، بشكل يستوجب إجراءات فورية لمنع وقوع مزيد من الضرر، وفق ما نقلته وكالة الأناضول عن وسائل إعلام محلية.

صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية قالت إن الاقتصاديين وجهوا رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش كتبوا فيها: “أنتما لا تستوعبان حجم الأزمة الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد، يجب أن تتصرفا بطريقة مختلفة”.

كما أشارت إلى أن الاقتصاديين ينظرون “إلى وقت صعب يعيشه اليوم الاقتصاد الإسرائيلي.. ويجب اتخاذ إجراءات لمنع وقوع أضرار كبيرة على الفور”. وذكرت أن من بين الموقّعين، المشرف السابق على البنوك والمحاسب العام والمحافظ السابق لبنك إسرائيل.

ومنذ 27 يوماً يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمّرة على قطاع غزة، أسفرت عن تدمير أحياء سكنية كاملة ومقتل آلاف الفلسطينيين، معظمهم مدنيون، وتسببت بوضع إنساني كارثي، وفق تحذيرات أطلقتها مؤسسات دولية.

وتقطع إسرائيل، منذ اندلاع الحرب، إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان غزة، وهم نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس من أوضاع متدهورة للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت “حماس” بالانتخابات التشريعية في 2006.