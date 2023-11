ابنة تشي جيفارا توجه رسالة للفلسطينيين “الوطن أو الموت” وللعرب “ماذا تنتظرون؟”

وجهت أليدا جيفارا، ابنة رمز النضال العالمي تشي جيفارا، رسالة للفلسطينيين والعرب قالت فيها “أيها العرب ماذا تنتظرون؟ نحن بعيدون أميالا، لكن أنتم هناك. اليوم يحدث ما يحدث مع غزة وفلسطين، لكن غدا سيحدث ذلك معكم أنتم!”.

وتابعت “إذا سمحتم لإسرائيل مواصلة فعل ما تريد، إلى أين ستذهب؟ متى ستتوقف؟ أين سيتوقف هذا؟ هل تفكرون حقا؟ يجب عليكم التوحد كشعب. أنتم تدافعون عن دمكم، ثقافتكم، حياتكم. لا يمكن أن تنسوا ذلك”.

ووجهت قولها للشعب الفلسطيني “أخوتنا في فلسطين، أنا آسفة لبعد المسافة، أرغب حقا بأن أكون معكم. أؤمن أن ذلك مكاني، لأن التضامن لا يكون بالكلمات. التضامن يكون بالأفعال”.

وقالت “أنا طبيبة لذلك علي أن أكون هناك، عولوا علي في أي وقت تحتاجونني، سأكون بجانبكم جميعا. ما يهم أن نكون حازمين بالتضامن مع بعضنا البعض. لا يمكن أن أتكلم فقط عن الحب والاحترام. علي أن أتلكم عن القوة أيضا. لأنكم كشعب فلسطيني تطبقوا ما يقوله شعبي: الموت أو الوطن”.

وختمت رسالتها بالقول “كلمتنا الأخيرة هي أننا سنتغلب على ذلك، وآمل أن تتغلبون أنتم أيضا. إلى الأمام يا أخوتي حتى النصر دائما”.

"To the Palestinian peoples: Homeland or death, we shall overcome!"

Aleida Guevara, a physician, activist, and daughter of Che Guevara, speaks out for Palestine.

pic.twitter.com/vOl2Z21nFU

— Lowkey (@Lowkey0nline) November 2, 2023