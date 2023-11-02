أبو عبيدة: غزة ستكون “لعنة التاريخ” على إسرائيل وجنودها سيخرجون في “أكياس سوداء”

أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، الخميس، أن غزة ستكون “لعنة التاريخ” على إسرائيل، محذرا من أن الجنود الإسرائيليين سيخرجون “في أكياس سوداء”.

وقال أبو عبيدة الناطق باسم الكتائب في تسجيل صوتي “سنجعل غزة لعنة التاريخ” على إسرائيل، موضحا أن على الإسرائيليين توقع “المزيد من جنودكم عائدين في أكياس سوداء”.









وأضاف أبو عبيدة أن مقاتلي القسام “يواصلون التصدي لقوات الاحتلال في محاور التوغل الصهيوني المختلفة”.

وأوضح “دمرنا كتيبة دبابات وقتلنا وأصبنا عددا من جنود العدو (الإسرائيلي)”.

وأكد أن “أعداد القتلى الإسرائيليين في غزة أكبر بكثير مما تعلنه قيادة العدو”.

وقال “تمكنا من الالتفاف خلف خطوط العدو والهجوم عليه من النقطة صفر، دمرنا ما قوامه كتيبة دبابات وأكثر وقتلنا وأصبنا عددا من جنود العدو الصهيوني”، دون تحديد رقم.

وتابع “نفذنا هجمة مضادة مساء اليوم بمحور شمال غرب مدينة غزة ودمرنا خلالها 6 دبابات وناقلتي جند”.

تزامنا، بثت كتائب القسام مشاهد من التحام مقاتليها بآليات جيش الاحتلال، شرق حي الزيتون، وتدمير إحداها من مسافة صفر بقذيفة “الياسين 105”.