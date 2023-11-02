فورين بوليسي: عاصفة المعارضة تختمر في وزارة الخارجية الأمريكية وانقسام حول دعم إسرائيل

بعد جولة ماراثونية في الشرق الأوسط لمعالجة الأزمة الإقليمية الهائلة التي أثارتها الحرب بين إسرائيل وحماس، استغرق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الوقت الكافي لإرسال رسالة مطولة إلى السلك الدبلوماسي الأمريكي خلال رحلته.

وفي رسالته بتاريخ 20 تشرين الأول/أكتوبر، كتب عن مدى “صعوبة” الأزمة الحالية بالنسبة لموظفي وزارة الخارجية وكرر دعواته ودعوات الرئيس جو بايدن لإسرائيل لاحترام “سيادة القانون والمعايير الإنسانية الدولية” مع دعم حق البلاد في الحصول على حقوق الإنسان.









وأشار بلينكن في الرسالة “دعونا نتأكد أيضًا من الحفاظ على وتوسيع مساحة النقاش والمعارضة التي تجعل سياساتنا ومؤسستنا أفضل”.

وبينما كان بلينكن يتنقل بين عواصم الشرق الأوسط، كانت هناك عاصفة متنامية من المعارضة تختمر في السلك الدبلوماسي في الوطن، حيث كان العديد من الدبلوماسيين الأمريكيين يشعرون بالغضب والصدمة واليأس سرا بسبب ما اعتبروه “شيكا على بياض” من واشنطن لإسرائيل لإطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق في غزة بتكلفة إنسانية باهظة للمدنيين الفلسطينيين المحاصرين في القطاع. وتحول هذا الغضب إلى موجة معارضة شديدة لنهج بايدن الأولي تجاه الحرب بين صفوف مسؤولي الأمن القومي الأمريكيين، مما وضع كبار مسؤولي إدارة بايدن في موقف دفاعي في الخارج والداخل.

تزامنت الاعتراضات المتزايدة داخل وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي والوكالات الأخرى – التي وصفها أكثر من عشرة مسؤولين حاليين وسابقين في مقابلات مع مجلة فورين بوليسي – مع رد فعل عنيف حاد ضد سياسات بايدن خارج واشنطن وبين الديمقراطيين التقدميين والناخبين الأمريكيين العرب (أيد حوالي 59% من الأمريكيين العرب بايدن في عام 2020، لكن دعمه في سباق 2024 انخفض إلى 17%، وفقًا لاستطلاع جديد).

وفي واشنطن، يشكل تصاعد المعارضة الداخلية أحد أكبر التحديات التي تواجه فترة بلينكن في وزارة الخارجية حتى الآن، حسبما يؤكد بعض المسؤولين الحاليين والسابقين.

قال آرون ديفيد ميلر، الباحث في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي والخبير السابق في وزارة الخارجية لشؤون المفاوضات العربية الإسرائيلية: “خلال 25 عامًا من العمل في وزارة الخارجية، لم أر شيئًا كهذا من قبل”. يبدو الأمر كما لو أن الإدارة تتوسط في صراعها الداخلي الإسرائيلي الفلسطيني”.

وفي الأسبوع الماضي، ومع تزايد الخسائر الإنسانية الناجمة عن الضربات الإسرائيلية والعمليات العسكرية في غزة، غيرت إدارة بايدن نهجها، وحثت إسرائيل علناً وسراً على اتخاذ المزيد من الخطوات لتخفيف المعاناة الإنسانية وإعادة فتح وصول المياه والوقود إلى غزة. والإمدادات الإنسانية.

على الرغم من أن الإدارة لم تتزحزح عن خططها لشحن المزيد من الأسلحة إلى إسرائيل ورفضت الدعوات لوقف دائم لإطلاق النار لإنهاء القتال، إلا أن بلينكن، الذي أدلى بشهادته أمام مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء، دعا إلى “وقفات إنسانية” قصيرة للسماح بذلك بشدة وصول إمدادات الإغاثة الإنسانية إلى غزة (قاطع المتظاهرون شهادته بصوت عالٍ خمس مرات منفصلة).

مع تزايد الخسائر الإنسانية الناجمة عن الضربات الإسرائيلية والعمليات العسكرية في غزة، غيرت إدارة بايدن نهجها، وحثت إسرائيل علناً وسراً على اتخاذ المزيد من الخطوات لتخفيف المعاناة الإنسانية

ويتفق العديد من المسؤولين على أن مشاهد المذبحة في غزة والتحذيرات الشديدة من المنظمات الإنسانية، فضلاً عن احتجاجات القوى الإقليمية الأخرى، بدأت في تغيير السياسة الأمريكية على الهامش وعلى أولويات إنسانية محدودة.

وقد أعرب مسؤولو الإدارة بشكل خاص عن مخاوفهم العميقة بشأن الكيفية التي أدت بها حملة القصف والغارات الإسرائيلية على غزة إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وارتفاع عدد القتلى المدنيين.

وقال مسؤولون حاليون وسابقون إنه من الصعب تحديد إلى أي مدى ساعدت ردود الفعل العنيفة بين الدبلوماسيين والمسؤولين الأمنيين، إن وجدت، بما في ذلك من خلال قنوات المعارضة الرسمية، في تشكيل هذا التغيير في اللهجة.

لكن المعارضة لا تزال مشتعلة وستختبر رد إدارة بايدن على المزيد من التقلبات في الصراع، المزيد من الاعتراضات الداخلية من صناع السياسات على كل المستويات في الأسابيع المقبلة يمكن أن تغير حسابات الدولة الوحيدة التي لا يزال بإمكانها تخفيف نهج إسرائيل في الحرب.

داخل وزارة الخارجية، كانت المعارضة أكثر حدة في الأسبوعين الأولين من الصراع، عندما تمسك بايدن بنهجه المتمثل في تقديم الدعم غير المقيد لإسرائيل.

وقال بايدن إن الرد الأمريكي على هجوم بالحجم الذي واجهته إسرائيل سيؤدي إلى رد “سريع وحاسم وساحق” في 10 أكتوبر وسيلقي بظلال من الشك فيما بعد على حجم الضحايا الفلسطينيين المبلغ عنهم في غزة.

وقال أربعة مسؤولين حاليين وثلاثة مسؤولين سابقين لمجلة “فورين بوليسي” إن مناقشات السياسة الداخلية الروتينية تدور حول كيفية الاستجابة لأزمة خارجية كبرى – بما في ذلك مناقشة مزايا نقل أسلحة وذخائر جديدة إلى حليف للولايات المتحدة مقابل التكلفة المحتملة للخسائر في صفوف المدنيين والمخاوف بشأن حلفاء الولايات المتحدة الذين ينتهكون القانون الإنساني الدولي بشكل كامل عندما مالت الإدارة على الفور إلى تقديم دعم عسكري غير مقيد لإسرائيل.

قال جوش بول، المسؤول المخضرم في وزارة الخارجية الذي عمل في مجال نقل الأسلحة واستقال احتجاجاً على سياسات الإدارة في 18 أكتوبر/تشرين الأول: “لا يوجد مجال لأي نقاش… التعليقات التي سمعتها من الآخرين داخل القسم هي أنهم عندما حاولوا إثارة هذه القضايا، كان الناس سعداء بالحديث عن مشاعرهم الشخصية أو انزعاجهم، ولكن بمجرد ظهور أي مناقشات سياسية صعبة، فيقال لهم: هذا يأتي من الأعلى”.

وقد اعترض مسؤولو الإدارة بشدة على هذا التوصيف وقالوا إن الإدارة ظلت ثابتة في دعوة إسرائيل إلى الالتزام بكل القانون الدولي أثناء دفاعها عن نفسها.

ويقول آخرون إن السلك الدبلوماسي كان منزعجًا من اندفاع بايدن لدعم العمليات العسكرية الإسرائيلية واسعة النطاق في غزة بدلاً من العمليات الأكثر دقة واستهدافًا للقضاء على قيادة حماس إلى جانب الجهود الدبلوماسية لحشد الدعم لإسرائيل.

لا أحد يريد التخلي عن الدبلوماسية. ولا أحد يريد قبول ذلك. وقالت جينا أبركرومبي وينستانلي، وهي دبلوماسية أمريكية كبيرة سابقة تتولى الآن رئاسة مجلس سياسة الشرق الأوسط: “لا يمكنك أن تتوقع أن يكون أي شخص في وزارة الخارجية سعيدًا بالعزلة عندما يكون العمل الدبلوماسي هو ما يفعلونه”.

نشر بول، المسؤول السابق في وزارة الخارجية، خطاب استقالته في منشور على موقع (إكس) والذي انتشر بسرعة كبيرة.

قدم مسؤولون آخرون في الدولة شكواهم من خلال قناة المعارضة الرسمية للوزارة للاعتراض على سياسة الولايات المتحدة.

تمت صياغة ما لا يقل عن برقيتين معارضتين حول استجابة الولايات المتحدة للأزمة، وفقًا لمسؤول حالي ومسؤول سابق مطلع على الأمر، على الرغم من أن وزارة الخارجية لم تتناول هذا الأمر عندما تم الاتصال بها للتعليق. كما أعرب دبلوماسيون آخرون عن شكواهم بشكل غير رسمي وأبقوا اعتراضاتهم خلف أبواب مغلقة.

ويقول مسؤولو الإدارة، بما في ذلك بلينكن في رسالته، إنهم يرحبون بالمعارضة الداخلية من خلال القنوات المناسبة. “نحن نفهم – ونتوقع ونقدر – أن الأشخاص المختلفين الذين يعملون في هذا القسم لديهم معتقدات سياسية مختلفة، ولديهم معتقدات شخصية مختلفة، ولديهم معتقدات مختلفة حول ما ينبغي أن تكون عليه سياسة الولايات المتحدة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر: “في الواقع، نعتقد أن هذه إحدى نقاط القوة لدى هذه الحكومة”.

ويتفق حلفاء بايدن في الكابيتول هيل على ذلك. وقال السيناتور كريس ميرفي، وهو صوت بارز في السياسة الخارجية في الجناح التقدمي للحزب الديمقراطي وعضو في مجلس الشيوخ: “إن هذه قرارات صعبة حقاً بشأن كيفية دعم إسرائيل، وكيفية الموازنة بين مساءلة حماس وتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين في غزة”. لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.

وقال مورفي: “أضمن لك أنه بغض النظر عما قرره الرئيس بايدن بشأن هذه المجموعة من الأسئلة، ستكون هناك معارضة داخل البيت الأبيض، وستكون هناك معارضة داخل وزارة الخارجية ومعارضة في الكونغرس”.

لكن كبار مسؤولي الإدارة يقولون إنهم يرحبون بالمعارضة ويغيرون السياسة فعليًا بناءً على تلك المعارضة، وهو أمر آخر تمامًا. واجه بايدن وبلينكن تصاعدًا في الغضب بسبب قرار الإدارة بالانسحاب من أفغانستان في عام 2021، الأمر الذي أثار برقية معارضة منفصلة لوزارة الخارجية تفيد التقارير بأنها تنبأت بشكل صحيح بالكارثة القادمة.

وقال بول، مسؤول الخارجية الذي استقال، لمجلة فورين بوليسي إن هذه الأزمة الحالية غذت معارضة من نوع مختلف، حيث يشعر الدبلوماسيون بالعجز في جهودهم للتأثير على سياسة الولايات المتحدة من الداخل. وقال إن المعارضة على الأكثر أثارت تغييراً في “اللهجة وليس الجوهر” داخل الإدارة.

“فيما يتعلق بأفغانستان، كانت كل الأيدي متعاونة، وكان الناس يتطوعون في فرق العمل لمساعدة الحلفاء الأفغان. قال: “كان هناك شيء يمكنك القيام به”. “ولكن هنا، هناك شعور بأنه لا يوجد شيء يمكنك القيام به، وهذا ما يميز هذه الأزمات”.