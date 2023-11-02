الاحتلال الإسرائيلي يقر بمقتل ضابط كبير في غزة.. يشغل منصب قائد الكتيبة 53 في اللواء 188

أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، مقتل ضابط وصفه بالكبير في المعارك الدائرة في شمالي قطاع غزة، بينما قالت هيئة البث الإسرائيلية إن ضابطاً برتبة مقدم يشغل منصب قائد الكتيبة 53 في اللواء 188، قُتل خلال معارك غزة مع المقاومة الفلسطينية وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة.

وأقر جيش الاحتلال، الخميس، بأنه يخوض معارك ضارية في قطاع غزة في مواجهة المقاومة الفلسطينية، مضيفاً أنه قصف 12 ألف هدف في القطاع منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.









الناطق العسكري الإسرائيلي أفاد بأن العملية العسكرية في غزة “تتقدم وفق المخطط لها، وأن الجيش يعمل على تعميقها”، لافتاً إلى مقتل جندي من الكتيبة 7007 خلال المعارك الجارية شمالي قطاع غزة، ما يرفع عدد الجنود القتلى منذ يومين إلى 18 قتيلاً.

وكشف أن عدد الجنود والضباط الإسرائيليين الذين قُتلوا منذ بدء عملية طوفان الأقصى ارتفع إلى 332 قتيلاً، مؤكداً أن عدد المخطوفين في غزة ارتفع إلى 242 شخصاً.

وأضاف أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل ضرب أهداف كثيرة تابعة لحزب الله اللبناني.