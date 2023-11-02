أمريكا ترفض اعتبار قصف المدنيين في غزة جريمة حرب.. تهربت من أسئلة بشأن إدانة مجازر الاحتلال

رفض المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، الخميس 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، اعتبار قصف الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين في غزة “جريمة حرب”، كما تهرب من الإجابة عن أسئلة عن سبب عدم إدانة واشنطن للهجمات الإسرائيلية.

وفي المؤتمر الصحفي اليومي، الذي عقده ميلر للرد على أسئلة الصحفيين حول القصف الإسرائيلي الذي استهدف منازل في مخيم جباليا، شمال قطاع غزة، وأدى إلى مقتل مئات المدنيين، سأل أحد الصحفيين المتحدث باسم الخارجية سؤالاً حول تقييم الولايات المتحدة لمدى التزام إسرائيل بقانون الحرب، إثر الهجوم الضخم على مخيم جباليا للاجئين.









وأجاب ميلر بأن إسرائيل “تلتزم بقانون الحرب” في هجماتها، مضيفاً: “لست بوضع يسمح لي بإجراء تقييم حول الهجوم، كما لا أستطيع إجراء تقييم بشأن الهجمات الأخرى”.

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت وزارة الخارجية الأمريكية تعتبر تصرفات إسرائيل “جرائم حرب”، قال “إن الوزارة ليس لديها حالياً تقييم بهذا الصدد”.

وفي إجابته عن سؤال حول سبب عدم إدانتهم مقتل المدنيين في هجوم جباليا، قال إنهم “يشعرون بالأسف الشديد لمقتل المدنيين”، وإنهم “سيواصلون تحذير نظرائهم الإسرائيليين، لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين”.

الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثناء زيارته لإسرائيل وسط الصراع بين إسرائيل وحماس في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2023 رويترز

وفي وقت سابق قالت وزارة الداخلية في غزة إن قصفاً للاحتلال الإسرائيلي أوقع “400 ضحية بين شهيد وجريح، ودمر حياً سكنياً كاملاً في مخيم جباليا”، قبل أن يعلن متحدث وزارة الصحة بغزة، فجر الخميس، ارتفاع العدد إلى 1000.

الأمم المتحدة مصدومة من مجزرة جباليا

وفي وقت سابق، قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إنه يشعر بالقلق من أن الغارات الجوية الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين في غزة قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب، فيما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن شعوره “بالصدمة” من مجزرة مخيم جباليا.

وكتب مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة على منصة إكس: “نظراً إلى العدد الكبير من الضحايا المدنيين، وحجم الدمار، في أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين، لدينا مخاوف جدية من أن تكون هذه هجمات غير متناسبة يمكن أن ترقى إلى مستوى جرائم حرب”.

الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب المجازر في غزة / الأناضول

يأتي ذلك في الوقت الذي أعرب فيه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن شعوره “بالصدمة” من الغارة الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين في قطاع غزة، وأدان قتل “جميع المدنيين”.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، في المؤتمر الصحفي اليومي، الأربعاء.

وأضاف دوغاريك أن “غوتيريش جدد دعوته الأطراف إلى الامتثال لقواعد القانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي، وينبغي احترام مبادئ التكافؤ واتخاذ الاحتياطات”.

وقال إن “الأمين العام يدين بشدةٍ مقتل جميع المدنيين، ودعا جميع الأطراف إلى إنهاء العنف”.

وذكر دوغاريك، أن غوتيريش “كرر مطالبته بالإفراج عن جميع الرهائن، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية”.

ومنذ 27 يوماً يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن تدمير أحياء سكنية كاملة ومقتل آلاف الفلسطينيين، معظمهم مدنيون، وتسببت بوضع إنساني كارثي، وفق تحذيرات أطلقتها مؤسسات دولية.

وتقطع إسرائيل، منذ اندلاع الحرب، إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان غزة، البالغ عددهم 2.3 مليون فلسطيني، ويعانون بالأساس من أوضاع متدهورة للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 17 عاماً.