ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى أكثر من 9 آلاف جلّهم نساء وأطفال.. الاحتلال ارتكب 15 مجزرة بيوم واحد

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، الخميس 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي إلى 9061 شهيداً بينهم 3760 طفلاً و2326 سيدة، و32 ألف مصاب منذ بدء الحرب في 7 الشهر الماضي.

وأفاد القدرة أن الاحتلال ما زال يرتكب “مجزرة تلو أخرى” ويركز على المناطق المأهولة بالسكان، لافتاً إلى أن الاحتلال ارتكب 15 مجزرة في 24 ساعة راح ضحيتها 256 شهيداً.









وحذّر المتحدث من كارثة صحية وشيكة نتيجة توقف مولد الكهرباء بالمستشفى الإندونيسي، محذراً من كارثة أخرى بسبب توقف مولد مستشفى الشفاء عن العمل كذلك.

وناشد القدرة كل الأطراف توفير ممر آمن لتدفق المساعدات الطبية إلى غزة بشكل عاجل.

132 شهيداً في الضفة منذ بدء الحرب

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد الشهداء في الضفة الغربية ارتفع إلى 132، منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال قتل اليوم الخميس، فلسطينيَّين اثنين بالضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب: “استشهاد الشاب قصي مزيون قرعان (19 عاماً) برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قلقيلية (شمال)، وإصابة اثنين آخرين بجراح خطيرة”.

جنود من قوات الاحتلال في الضفة الغربية – صورة أرشيفية – الأناضول

وفي بيان ثانٍ قالت الوزارة: “استشهاد الطفل أيهم محمود الشافعي (14 عاماً)، وثلاث إصابات برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة البيرة (وسط)”.

وفي بيان ثالث أفادت بأن “حصيلة العدوان الإسرائيلي على محافظتي رام الله والبيرة وقلقيلية صباح اليوم ترتفع إلى شهيدين و6 إصابات، بينها 4 في حالة الخطر”، وبحسب بيانات الوزارة فإن عدد الشهداء بالضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس الشرقية، ارتفع إلى 132 شهيداً منذ بدء الحرب.

ومنذ 27 يوماً يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن تدمير أحياء سكنية كاملة ومقتل آلاف الفلسطينيين، معظمهم مدنيون وتسببت بوضع إنساني كارثي، وفق تحذيرات أطلقتها مؤسسات دولية.

وتقطع إسرائيل، منذ اندلاع الحرب، إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان غزة، وهم نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس من أوضاع متدهورة للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت “حماس” بالانتخابات التشريعية في 2006.