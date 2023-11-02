“حزب الله” يعلن استهداف منظومة “تجسس” إسرائيلية.. وتل أبيب تتهم مجموعة إيرانية بمساندته في الهجمات الحدودية

أعلن “حزب الله” ، الخميس 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، استهدافه منظومة “تجسس” إسرائيلية قرب الحدود اللبنانية الجنوبية، وتحقيقه إصابات مباشرة فيها، فيما اتهم الجيش الإسرائيلي، مجموعة “لواء الإمام الحسين” الإيرانية المسلحة بمساندة جماعة “حزب الله” اللبنانية في الهجمات الراهنة المتبادلة مع إسرائيل عبر الحدود.

وبحسب بيان لحزب الله، فإن عناصره “استهدفوا منظومة تجسس في موقع (العباد) بالأسلحة المناسبة، وتمت إصابتها إصابة مباشرة”، بينما لم تعلق إسرائيل على الفور على بيان الحزب.









وفي وقت سابق الخميس، نعى “حزب الله” أحد عناصره، قُتل بمواجهات مع الجيش الإسرائيلي، على حدود لبنان الجنوبية.

وبحسب الأناضول، ارتفعت حصيلة قتلى “حزب الله” إثر المواجهات المتبادلة مع الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 49.

ومن جهتها، قالت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، اليوم، إن “طائرة مسيّرة معادية (إسرائيلية) استهدفت بصاروخين بلدة عديسة الحارة الشرقية، القريبة من موقع مسكاف عام (الإسرائيلي)”.

قصف حزب الله على مواقع الاحتلال / الأناضول

إسرائيل تتهم مجموعة إيرانية بمساندة “حزب الله”

في غضون ذلك، اتهم الجيش الإسرائيلي، الخميس، مجموعة “لواء الإمام الحسين” الإيرانية المسلحة بمساندة جماعة “حزب الله” اللبنانية في الهجمات الراهنة المتبادلة مع إسرائيل عبر الحدود.

متحدث الجيش أفيخاي أدرعي، قال في بيان: “وصلت إلى جنوب لبنان مجموعة لواء الإمام الحسين الإيرانية، بقيادة ذي الفقار (حناوي)، والتي أُسست في الأصل في سوريا لتقديم المساعدة للمحور الإيراني في السنوات الأخيرة، ولتقديم المساعدة لحزب الله”، على حد تعبيره.

أدرعي أضاف أن “المجموعة دخلت في مواجهة مع الجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية في الأسابيع الأخيرة، وتشارك في الاعتداءات الهجومية على السيادة الإسرائيلية”.

كما حذر من أن “حزب الله ومجموعة لواء الإمام الحسين يجران لبنان لدفع ثمن باهظ من أجل (حركة) حماس”.

وتقول إسرائيل إن مجموعة لواء الإمام الحسين “ميليشيا عسكرية مكونة من 6 آلاف جندي”، وفقاً لتقارير إعلامية عبرية. وحتى الساعة 12:45 “ت.غ” لم يصدر تعقيب من طهران ولا “حزب الله” بشأن بيان الجيش الإسرائيلي.

وحذرت إسرائيل، في أكثر من مناسبة، الجماعات الحليفة لإيران، ولا سيما “حزب الله”، من التدخل في المواجهة الراهنة بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

والأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن حلفاء بلاده في المنطقة “يتخذون قراراتهم بأنفسهم”.

ومنذ أكثر من ثلاثة أسابيع، تشهد الحدود بوتيرة يومية قصفا متبادلا ومتقطعا بين الجيش الإسرائيلي من جهة وجماعة “حزب الله” وفصائل فلسطينية في لبنان من جهة أخرى؛ ما خلّف قتلى وجرى من الطرفين.

وتتواصل هذه التوترات الحدودية على وقع حرب مدمرة يشنها الجيش الإسرائيلي لليوم الـ27 على التوالي على قطاع غزة، حيث يعيش نحو 2.3 مليون فلسطيني.