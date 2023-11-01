أيام نتنياهو السياسية معدودة! بوليتيكو: هذا ما تعتقده واشنطن وشاركه بايدن مع رئيس وزراء الاحتلال

ناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن وكبار مساعديه احتمالية أن تكون أيام بنيامين نتنياهو السياسية معدودة، وفقاً لما نقلته مجلة Politico الأمريكية، الأربعاء 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، كما أكدت أن بايدن شارك هذه المشاعر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في محادثة حديثة.

بحسب المجلة، فقد تم طرح موضوع الحياة السياسية القصيرة لنتنياهو في اجتماعات البيت الأبيض الأخيرة التي شارك فيها بايدن، وفقاً لاثنين من كبار المسؤولين في الإدارة.









وأضاف المسؤولان في الإدارة أن بايدن ذهب إلى حد الاقتراح على نتنياهو أنه يجب عليه التفكير في الدروس التي سيتقاسمها مع خليفته النهائي.

وأكد مسؤول أمريكي حالي وآخر سابق، أن الإدارة الأمريكية تعتقد أن نتنياهو لم يتبق له سوى وقت محدود في منصبه، حيث قال المسؤول الحالي إن التوقعات داخلياً كانت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيستمر على الأرجح في منصبه عدة أشهر، أو على الأقل حتى تنتهي مرحلة القتال في قطاع غزة، على الرغم من أن المسؤولين أشاروا إلى عدم القدرة على التنبؤ بالسياسة الإسرائيلية.

وقد لاحظ المسؤولون الأمريكيون تراجع معدلات تأييد نتنياهو، ويتوقعون أن أي تقييم إسرائيلي داخلي قادم -والتقييم الذي يجريه نظراؤهم الأمريكيون- سيكون على الأرجح أكثر إدانة، ويوجه ضربة أكبر لنتنياهو.

وتخشى إدارة بايدن أن يربط نتنياهو مستقبله السياسي بالحرب، حيث يمكن أن يتحرك في مرحلة ما لتصعيد الصراع، وفقاً للمسؤولين الكبيرين في الإدارة.

وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أطلقت “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”، رداً على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.

ومنذ ذلك اليوم، يشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على الأحياء السكنية في قطاع غزة أحدثت دماراً هائلاً، قتل خلالها أكثر من 8796 فلسطينياً، بينهم 3648 طفلاً، وأصاب 22219، كما قتل 126 فلسطينياً واعتقل نحو 2000 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.