حاخامات في إسرائيل يدعون الجيش إلى قتل المدنيين في غزة

وجه العشرات من كبار الحاخامات في إسرائيل، رسالة لحكومة الاحتلال، يحثونهم فيها على “استهداف المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة باعتبار أن الشريعة اليهودية والأخلاق لا تحرم ذلك”، بناءً على “استخدام نصوص توراتية تحث على إبادة العدو”، وفق تعبيرهم.

وبحسب القناة 14 الإسرائيلية فقد وجه عدد من الحاخامات نداء إلى رئيس الوزراء ورؤساء الأجهزة الأمنية وقادة، ذكروا فيه أنه لا يوجد حظر شرعي وأخلاقي على إيذاء العدو حتى في حالة استخدام المدنيين كدروع”.









وتتساوق الرسالة التي وقعها الحاخامات مع مزاعم المتحدث باسم جيش الاحتلال عن وجود مقر عسكري لحركة حماس تحت مستشفى الشفاء.

وفي رسالة صادرة نيابة عن “حملة منتصرون”، أوضح الحاخامات أنه على الرغم من ضرورة تحذير السكان مسبقا، إلا أن “اللوم يقع على عاتق الذين يختبئون خلفهم”.

وطالب الحاخامات بإطلاق يد الحكومة في العدوان على غزة، بالقول: “إننا ندعم بكل قلوبنا أيدي الجنود والوزراء ليحاربوا بشجاعة وحكمة في حرب الله وينتصروا”.

واستخدمت الرسالة لغة توراتية تقدم تشريعا للقتل، بالقول: “من الانكسار العظيم والألم الرهيب، سننهض ونتقوى بمعونة الله”، مستخدمة لغة إبادوية، بالقول: “كما جاء في التوراة: من الضيق الذي ألم بيعقوب جاء الخلاص- ستقوم أمة إسرائيل وسيُضرب أعداؤها بشجاعة، وكما قال داوود ملك إسرائيل: ألاحق أعدائي وأبيدهم ولا أرجع حتى تتم إبادتهم”.

وجاء في الرسالة التحريضية بحسب ترجمة مواقع فلسطينية محلية: “إن القدوس المبارك صاحب الحروب سيحمي جميع المحاربين والمواطنين من المصائب، وسيعيد المختطفين إلى ديارهم بسلام، ويشق طريقنا إلى النصر الحقيقي، ويطهره الأرض معه. والدعوات بالشفاء التام لجميع الجرحى، والتمنيات بالعزاء”.

وتم توقيع الرسالة من قبل العشرات من الحاخامات، بما في ذلك حاخامات المدن وقادة المدارس الدينية وحاخامات المجتمع.

وفي سياق آخر، نفذت شرطة الاحتلال حملة لإزالة أعلام فلسطين وشعارات مناهضة للحرب على قطاع غزة، في حارة من “حي ميئا شعريم” في القدس، الخاص بأعضاء من حركة ناطوري كارتا اليهودية المناهضة للصهيونية.