غالانت: حزب الله لا يريد تحويل بيروت إلى غزة.. ولابيد يهدد اللبنانيين: ستدفعون الثمن!

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت: “نحن في ذروة الحرب وتدور معارك ضارية والجنود ينجحون في مهمتهم والجيش يتقدّم”، زاعماً أن “حماس تتلقى ضربات قاسية وآلاف الأهداف والمخربين تم القضاء عليهم”.

وفي مؤتمر صحفي، أعلن أن “الجيش الإسرائيلي قتل قائدا في منظومة صواريخ حماس، وألقينا 10 آلاف قنبلة وصاروخ وقذيفة على قطاع غزة”.









وكشف غالانت، عن أن “وزير المالية يعارض تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية ولكن يجب تحويلها للحفاظ على الهدوء بالضفة”.

واستكمل، “أمام العدو خياران إما الموت أو الاستسلام ولا خيار ثالث أمامهم”.

وأكّد غالانت، “نحن ندافع في الشمال كما نقاتل في الجنوب وللحرب ثمنها،

وأكد غالانت أننا “ندافع في الشمال كما نقاتل في الجنوب وللحرب ثمنها، وسلاح الجو في الشمال مستعد بشكل قوي، وليس لدينا رغبة في الحرب هناك لكننا سنرد إذا لزم الأمر”.

وفي ما يتعلق بإطلالة الامين العام لـ “حزب الله” حسن نصرالله المرتقبة يوم الجمعة، قال غالانت إن “قواتنا الجوية على أتم الاستعداد، نحن لا نود فتح تلك الجبهة لكن اذا فُرضت علينا سنكون جاهزين”.

وأشار ، إلى أن “حزب الله لا يريد تحويل بيروت إلى غزة، والحزب مرتدع الآن”.

وفي سياق آخر، شدّد غالانت على أن “سنعالج موضوع الصواريخ الحوثية بالتعاون مع واشنطن”.

وختم، “المعركة لن تكون قصيرة ونتقدم فيها تدريجيا ونواصل إعادة تقييم استراتيجيتنا أوّلا بأول”.

لابيد يهدد: من جهته، وجه زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الأربعاء، رسالة شديدة اللهجة إلى الشعب اللبناني بشأن “حزب الله”.

ونشر لابيد فيديو له عبر حسابه الرسمي على “إكس”، بعث من خلاله رسالة إلى الشعب اللبناني، قائلاً إن “حزب الله” يحاول جر الجيش الإسرائيلي إلى الحرب.

وحذر لابيد، الشعب اللبناني من تلك المحاولة، مدعيا أنه “سيدفع الثمن”.

وجاءت تصريحات لابيد خلال زيارته لمستوطنة كريات شمونة الواقعة على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، اليوم الأربعاء، ولقائه برئيس بلدية المستوطنة، حيث وعد الأخير ببذل إسرائيل قصارى جهودها لمساعدة مستوطنة كريات شمونة.