“قصف متعمّد للسكان المحاصرين”.. أنجلينا جولي تدين العدوان الإسرائيلي على مخيم جباليا

أدانت أنجلينا جولي القصف الذي نفذه الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الـ25 من عدوانه المستمر على غزة، مستهدفاً من خلاله منازل لاجئين فلسطينيين في مخيم جباليا داخل القطاع، ما أسفر عن مجزرةٍ جديدة راح ضحيتها مئات المدنيين.

موقف الممثلة الأمريكية جاء مفاجئاً نوعاً ما، بعد موقفها الأول الذي تمادت فيه بتسجيل تعاطفها مع “المدنيين” في إسرائيل. فقد اعتبرت أن زعماء العالم جميعهم متواطئون في الجرائم التي تُرتكب في غزة.









أنجلينا جولي تتضامن مع غزة

عبر حسابها الخاص والرسمي على إنستغرام، نشرت أنجلينا جولي صورةً للدمار الهائل الذي شهده مخيم جباليا عصر يوم الثلاثاء 31 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتسبب باستشهاد 400 فلسطيني مدني.

وأرفقت الصورة بتعليقٍ جاء فيه: “هذا هو القصف المتعمّد للسكان المحاصرين، الذين لا يملكون مكاناً آخر يهربون إليه. تُعتبر غزة بمثابة سجنٍ مفتوح منذ ما يقارب العقدين من الزمن، وها هي تتحول بسرعة إلى مقبرة جماعية”.

وأضافت أنجلينا جولي: “40% من الذين قُتلوا هم أطفال أبرياء. عائلات بأكملها تُقتل. بينما العالم يراقب، وبدعمٍ نشط من حكومات عدة، يتعرض الملايين من المدنيين الفلسطينيين -الأطفال والنساء والأسر- لعقابٍ جماعي ويتم تجريدهم من إنسانيتهم، كل ذلك بينما يُحرمون من الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي”.

وختمت النجمة الأمريكية تعليقها، قائلة: “من خلال رفض المطالبة بوقف إنساني لإطلاق النار ومنع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من فرض وقف إطلاق النار على الطرفين، فإن زعماء العالم متواطئون في هذه الجرائم”.

يأتي تصريح أنجلينا جولي الحالي عن مخيم جباليا، بعدما أدانت منذ أيام عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ضدّ مستوطنات غلاف غزة.

فقد اعتبرت جولي، في موقفها السابق يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أن “ما حدث في إسرائيل هو عمل إرهابي”، مشيرةً في الوقت نفسه إلى أنه “لا يبرر خسائر الأرواح البريئة جراء قصف السكان المدنيين في غزة”.