الجيش الإسرائيلي يعترف بمقتل 15 جنديا خلال اشتباكات في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء مقتل 15 جنديا منذ اشتباكات الثلاثاء في غزة، دون تقديم تفاصيل على الفور عن مكان وتوقيت ذلك.

وأفادت صحيفة هآرتس صباح اليوم الأربعاء بأن هؤلاء الجنود قتلوا الثلاثاء إثر استهداف مركبتهم بقذيفة مضادة للدبابات، بينما نشرت صحيفة جيروزاليم بوست أسماء 9 جنود.









وحسب ما أفادت صحف عبرية من بينها “يديعوت أحرونوت” و”معاريف”: “سمح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بنشر أسماء تسعة مقاتلين قتلوا في معارك قطاع غزة، في اليوم الأخير (أمس الثلاثاء)، بالإضافة إلى ذلك أصيب أربعة مقاتلين بجروح خطيرة”.

وقالت “يديعوت أحرونوت”: “قتل سبعة مقاتلين من كتيبة الصبار التابعة لجفعاتي (لواء) جراء إطلاق صاروخ مضاد للدبابات أصاب ناقلة جنود مدرعة من طراز NMR”، ومقاتلين اثنين من الكتيبة مدرعات 77 في المعارك شمال قطاع غزة”.

لاحقا، أعلنت وسائل إعلام عبرية عن ارتفاع عدد الجنود الإسرائيليين القتلى في معارك داخل غزة منذ الثلاثاء إلى 15، بينهم 9 من جفعاتي.

وينظر في إسرائيل إلى لواء جفعاتي على أنه قوة النخبة في قوات المشاة الإسرائيلية.