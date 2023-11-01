مصدر رفيع في حزب الله لوكالة “تسنيم” الإيرانية: سنتدخل بشكل مفاجئ في المعركة الدائرة كلما تطلب الأمر

كشف مصدر رفيع المستوى في حزب الله اللبناني خلال تصريح لمراسل وكالة “تسنيم” الدولية للانباء إن الادارة الامريكية ارسلت برسائل خلال الايام الاخيرة الى حزب الله اللبناني.

وأضاف أن الأمريكيين وبعض حلفائهم طلبوا من حزب الله في عدة رسائل منفصلة بتجنب الدخول في الحرب بين الكيان الصهيوني وحماس.









وتابع هذا المسؤول الرفيع المستوى في حزب الله: كان جواب حزب الله واضحا أننا مستقلون ونقوم باداء واجبنا، قلنا بوضوح إن واجبنا الآن هو التواجد في الميدان سواء عسكريا أوتنظيميا أو استخباراتيا.

وصرح قائلا: سنعمل بشكل مباغت في أي وقت لزم الأمر.