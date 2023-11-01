الجيش الإسرائيلي يعترف بمقتل 9 جنود خلال اشتباكات في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء مقتل 9 جنود خلال قتال في غزة، دون تقديم تفاصيل على الفور عن مكان وتوقيت ذلك.

وأفادت صحيفة هآرتس صباح اليوم الأربعاء بأن هؤلاء الجنود قتلوا الثلاثاء إثر استهداف مركبتهم بقذيفة مضادة للدبابات، بينما نشرت صحيفة جيروزاليم بوست أسماء الجنود التسعة.









وحسب ما أفادت صحف عبرية من بينها “يديعوت أحرونوت” و”معاريف”: “سمح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بنشر أسماء تسعة مقاتلين قتلوا في معارك قطاع غزة، في اليوم الأخير (أمس الثلاثاء)، بالإضافة إلى ذلك أصيب أربعة مقاتلين بجروح خطيرة”.