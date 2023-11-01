جمال محمّلي وجراس بتعن – سمير عطالله – النهار

عندما بدأنا العمل في “القسم الخارجي” كان مصدر الأخبار ثلاث وكالات أنباء عالمية تحمل الأنباء على ثلاث آلات: “تيلي برنتر” بالانكليزية والفرنسية. كان الراحل عبد الكريم أبوالنصر، يترجم عن الفرنسية، وأنا عن الانكليزية، وأمين معلوف “عما يشاء”. “التلي برنتر” كانت آلة سريعة الطبع، ولكل وكالة أسلوبها كما كان التسابق بينها شائعاً وممتعاً. وفي كل آلة كان جرس يرنّ معلناً عن نبأ مهم، عاجل بلغة اليوم، فيقوم أحدنا ليستطلع ما الخبر.

أحياناً يكون النبأ السريع هزيمة فريق البيسبول في نيويورك. أحياناً زواج مارلين مونرو من بطل البيسبول جو ديماجيو. وأحياناً قصتها مع جون كينيدي. أحياناً سريرها مع روبرت كينيدي. ومرة انتحارها على ذلك السرير عن 35 سنة – وأسطورة لا تموت.









في حالة من هذه الحالات تدقّ “التلي برنتر” أجراسها الملعلعة كل نصف دقيقة: bulletin أي خبر فائق الأهمية. ومع مرور الوقت تتحول الـ bulletin الى Urgent. وفي نهاية السهرة، وقبل الذهاب الى الطبع، يعيد محررو الوكالة ومحررو الصحف صياغة القصة للنشر النهائي.

طوال السهرة، كل خبر يلغي الآخر، أو يزيد عليه، أو يتفرع منه خبر وأخبار أخرى. ويكون الحادث قد وقع في البرازيل، لكن التصريحات والتعليقات وردود الفعل عليه، تأتي من انحاء العالم. مسكين محرر الأخبار الخارجية. عليه أن يسهر حتى الثانية فجراً لكي لا يبدو أنه متخلف.

أصبح “التلي برنتر” الآن صوتاً وسرعة و”عاجل” ومباشر و”لايف”. والصحف المكتوبة في كل مكان تنشىء فرعاً تلفزيونياً لها. وحفيدتا “معلّم” الصحافة، نايلة وميشيل تويني انضمتا بلا حرج أو تردد الى الصحافة المزدوجة و”البودكاست”. ولو كان غسان تويني حياً لكان واقفاً أمام الكاميرا في “صدرية سبور” كاكية، يغطي أخبار اليمن.

كل ساعة تقرع أجراس “التلي برنتر”. هل بدأت الحرب في #لبنان؟ هل القصف مجرد جهة لا حرب فيها؟ هل بدأت الهجرة الكبرى من الجنوب؟ ماذا قلت؟ لا حرب كبرى في الجنوب هذه المرة. كيف عرفت؟ آه. حقاً، البلد لا يحتمل. الاقتصاد لا يحتمل. الإقليم لا يحتمل. ولا المنطقة، ولا العالم. لكن منذ متى كانت الحروب تأخذ رأي العالم؟ ومنذ متى كانت تأخذ في اعتبارها مَن يحتمل ومَن لا يحتمل؟ في اللحظة التي يحدث ذلك، لا تعود هناك حروب وتلتغي من تلقاء ذاتها. الذي نشهده في غزة منذ 7 تشرين الأول ليس حرباً، إنه جحيم إبادة لم يرَ العالم مثيلاً لها من قبل. ولا رأت البشرية تحدياً سافراً لمعانيها الانسانية كما يحدث في مشروع #نتنياهو لتصفية ال#فلسطينيين، وليس القضية الفلسطينية. القضية تولّى العرب تصفيتها منذ اللحظة الاولى عندما صرفوا على السجون أضعاف ما صرفوا على المدارس والجامعات. عندما نقلوا الحكم الى الثكنات، والفكر الى الدبابات. عندما مجّدوا الفقر في الناس لكي يتمجد المال في الحكام. عندما استكملوا ما بدأه الاسرائيليون من تشريد الاطفال وتدمير سقوفهم وترميد مستشفياتهم. نتنياهو في غزة ليس مفاجأة. المفاجأة ان يصل الأمر برئيس اميركا الى ان يخوض معركته في تل ابيب، باحثاً عن الاصوات والمصفقين بين أشلاء غزة وفي رمادها.

ترنّ أجراس “التلي برنتر” كل لحظة. عاجل، وزير الدفاع الاسرائيلي يعلن انه سوف “يمحو” حركة “#حماس”. كأنها كلمة خطأ كُتبت بقلم رصاص. وما لن يُمحى في غزة بالفانتوم، سوف يُمحى بالجوع والعطش والرعب والبرد والمطر، ولامبالاة “المجتمع الدولي”. كنا نقوم الى جرس “التلي برنتر” لأقل من ذلك بكثير. لسقوط عشرة قتلى في حادث سير على كوبري في القاهرة. الآن يريد نتنياهو ان يدفع مليون غزّي نحو مصر مع جثث أطفالهم.

حرب أم لا حرب؟ السؤال بحسب تحذير وكيلة الخارجية الاميركية، لبنان أو لا لبنان؟ لن تمدّ دولة يد المساعدة اليه بعد خرابه، قالت السيدة. ولن يجد أحداً يستعين به على رفع ركامه.

نجيب ميقاتي تصرّف بما لديه. وما لديه هو مجموعة من النيّات الطيبة والمناشدات. حتى حكومته مهددة دائماً بأنها مجرد حكومة تصريف أعمال، والحرب على الابواب، لكن قرارها ليس عنده، وإلّا لاختار السلم. ويكفي هذا الرجل ما تحمّل، ويتحمل، من مهازل الداخل في زمن الكوليرا. لا نستطيع ان نجرّده من كل قواه، وان نحاصره بكل صغاراتنا، ثم نطلب منه حماية لبنان في أخطر لحظاته. قليل من احترام النفس ونحن نتقاتل على حافة الهاوية وشفير العدم.

رئيس الحكومة ضحية سهلة لمماحكات وصغارات وهموم اللبنانيين. ولم يعد لها مكان. ضاق لبنان بطاقات الاحتمال ونحن في قلب ساعة الحقيقة، فيما السياسيون يتضاحكون أمام الكاميرا، نكاية بشعب بائس ورجال قصّار النظر، قساة القلوب، اخساء الهموم.

آن الوقت كي نعتذر من نجيب ميقاتي على ما تحمّل. رجل لم يعد بشيء، ولم يتغطرس بشيء، ولم يرمِ المؤامرات الصغيرة على أحد. ليس كاملاً بالطبع. لا هو ولا سواه. لكنه ايضاً لم يخطىء مرة في أصول الحكم، ولم يعلن الحرب على الجميع، ثم عرض عليهم المصالحة. ولا استخدم “الفيتوات” على أحد، وكأن البلد ملك إرادته.

في مثل هذه اللحظات المصيرية الرهيبة، لبنان في حاجة الى أهل النيّات الحسنة، والجرأة الأدبية، والرقيّ الوطني. و”ياعيب الشوم” على الذين لا يستطيعون الانتقال الى هذه المرتبة، حتى في هذه اللحظات الشائكة والموجعة، إنها لحظة الامتحان الكبير. وهو ليس ما قالته يمنى الجميل عن وحدة الخصوم، بل كيف تلقفه الزعيم التقدمي وليد جنبلاط وعلّق عليه. ليس شجاعتها بل شجاعته ايضاً. المصالحات الوطنية ليست صفقات تعقد في الليل وتُنقض في النهار. وهذه لحظة حرصٍ جماعيّ على الوطن. إنها اللحظات التي يتجلى فيها وليد جنبلاط في رؤيته الى حالتنا الوطنية ووضعنا القومي. دعم فلسطين بلا حدود، والخوف على لبنان بلا تحفّظ.