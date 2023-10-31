أكسيوس: السعودية أبلغت واشنطن بحرصها على مواصلة محادثات التطبيع مع إسرائيل بعد انتهاء الحرب بغزة

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، للصحفيين الثلاثاء 31 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إن السعودية أكدت لإدارة الرئيس جو بايدن أن المملكة لا تزال مهتمة بالسعي للتوصل إلى اتفاق من شأنه تطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد انتهاء الحرب في غزة، وفق ما نقل موقع “أكسيوس” الأمريكي.

حيث قال كيربي: “دون الخوض في التفاصيل، خرجنا من تلك المناقشات واثقين من أن لدينا طريقاً للعودة نحو التطبيع وأن هناك اهتماماً من الجانب السعودي بمواصلة ذلك”.









أضاف أن الحرب في غزة تجعل من الصعب إحراز تقدم في الوقت الحالي، لكنه قال: “مازلنا ملتزمين بها، ومن الواضح لنا أن السعوديين ما زالوا ملتزمين بها”، في حين لم ترد السفارة السعودية في واشنطن على الفور على الأسئلة المتعلقة بتعليقات كيربي، وفق أكسيوس.

ولفت الموقع إلى أن وفداً من الكونغرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، برئاسة السيناتور ليندسي غراهام، زار السعودية قبل 10 أيام، والتقى بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ونقل الموقع عن مصدر مطلع على المحادثات في السعودية، أن الرسالة التي سمعها أعضاء مجلس الشيوخ من المسؤولين السعوديين هي أنهم “ما زالوا مهتمين بمحاولة التوصل إلى اتفاق تطبيع مع إسرائيل”.

بايدن يضغط لأجل التطبيع

وتحدث بايدن الأسبوع الماضي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وأكد كلاهما “أهمية العمل من أجل سلام مستدام بين الإسرائيليين والفلسطينيين بمجرد أن تهدأ الأزمة”، وفقاً للبيت الأبيض.

وبعد الاتصال الهاتفي بينهما، قال بايدن إنه ليس لديه “دليل” لكن “غريزته” تخبره أن حماس “ربما تكون قد هاجمت إسرائيل لعرقلة التقدم الذي تم إحرازه في الاتفاق الإسرائيلي السعودي”.

وقبل بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول، كان بايدن يضغط من أجل التوصل إلى صفقة مع السعودية تتضمن اتفاقية تطبيع تاريخية بين المملكة وإسرائيل.

يأتي ذلك بينما يزور وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان واشنطن، هذا الأسبوع، لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين في إدارة بايدن وسط الحرب في غزة.

والتقى الوزير السعودي، أمس الإثنين، بمستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، وقال البيت الأبيض إنهما ناقشا الحرب في غزة وأكدا الحاجة الملحة لزيادة المساعدات الإنسانية لشعب غزة.

أضاف البيت الأبيض أنهما “شددا كذلك على أهمية العمل من أجل تحقيق سلام مستدام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بناء على العمل الجاري بالفعل بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة خلال الأشهر الأخيرة”.

وقالت قناة KBS في تغريدة على “إكس” إنه أكد لسوليفان ضرورة وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، والسماح بالمساعدات الإنسانية، واستئناف عملية السلام.