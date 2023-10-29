الاحتلال يرفض قرار ماسك تزويد منظمات الإغاثة في غزة بالإنترنت.. هدد باتخاذ إجراءات “عقابية” ضده

رفض وزير اتصالات الاحتلال شلومو كاراي مساء السبت 28 أكتوبر/تشرين الثاني 2023، إعلان الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أن شركته “ستارلينك” لتقديم الإنترنت الفضائي، ستزود منظمات الإغاثة المعترف بها دولياً في غزة بخدمات الاتصال، وذلك بعد أن قطعه الاحتلال عن عموم قطاع غزة.

بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، فقد قال الوزير الإسرائيلي “غاضباً” إن تل أبيب ستحارب ذلك، وستمنعه.









وهدد الوزير إيلون ماسك بقطع حكومة الاحتلال جميع علاقاتها مع “ستارلينك” إن أقدم إيلون ماسك على ما أعلن عنه.

كان آلاف الناشطين من العرب والأجانب حول العالم، دشنوا حملة ضخمة مساء الجمعة، طالبوا فيها ماسك بتوفير الاتصالات والإنترنت لسكان قطاع غزة، وذلك بعد قيام الاحتلال الإسرائيلي بقطع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة بالكامل، وقيامه بقصف عنيف غير مسبوق على القطاع.

في حين تصدر هاشتاغ “starlinkforgaza” قائمة الحملات الأكثر تداولاً خلال الساعات الأخيرة في منصة إكس، مع مشاركة شخصيات ومشاهير، بينهم محمد أبو تريكة.

يأتي ذلك بعد أن دعا نشطاء كثر على منصات التواصل الاجتماعي، مساء الجمعة، شبكات الاتصالات المصرية إلى مد تغطيتها وخدماتها لتصل إلى قطاع غزة.

وقطع الاحتلال الإسرائيلي الاتصالات بالكامل عن القطاع؛ ليحجب أي تواصل بين أهالي غزة ومن بالخارج، في الوقت الذي يقوم فيه بقصف عنيف وغير مسبوق للمنازل، وذلك منذ ساعات.

يأتي التضامن مع أهالي قطاع غزة في الوقت الذي قالت فيه شركة الاتصالات الفلسطينية و”جوال” (خاصة)، إن خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة تعرضت لانقطاع كامل، مساء الجمعة، مع استمرار القصف الإسرائيلي الكثيف على خطوط التغذية والأبراج والشبكات.

وذكرت الشركة في بيان، أن خدمات الاتصالات الأرضية واللاسلكية والإنترنت تعرضت لانقطاع كامل، وسط قصف إسرائيلي مكثف على الخطوط مع الضفة الغربية، وعلى الأبراج والشبكات.

وتقدم شركة الاتصالات الفلسطينية و”جوال”، خدمات الاتصالات الثابتة والخلوية، والإنترنت في الضفة الغربية وقطاع غزة.

كان قطاع غزة قد عاش ليلة عصيبة، الجمعة 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، من قصف هو الأعنف لقوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء الحرب، واستمر حتى الساعات الأولى من اليوم السبت، واستهدفت خلاله قوات الاحتلال محيطي مستشفيي الشفاء والإندونيسي بأكثر من 10 غارات جوية، تزامناً مع قطع كامل للإنترنت والاتصالات.

من جانبه، قال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 53 مجزرة في القصف الليلي على القطاع ليلة الجمعة/السبت، ليرتفع عدد الشهداء نتيجة الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 7703، بينهم 3195 طفلاً.

وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول، نفذت حماس عملية “طوفان الأقصى”، حيث اقتحم مقاتلوها معسكرات ومستوطنات غلاف قطاع غزة، وقتلوا أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابوا 5132، وفقاً لوزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسروا ما يزيد على 220 إسرائيلياً، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.