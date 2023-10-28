“إن بي سي”: الناس يحملون موتاهم وجرحاهم بما تيسر.. وسيارات الإسعاف لا تجرؤ على الخروج في غزة

قالت ” إن بي سي نيوز” إن العديد من أعضاء طاقم الشبكة في قطاع غزة، أرسلوا، الليلة رسائل إلى زملائهم في لندن على الرغم من انهيار شبكة الإنترنت والقصف المكثف بشأن الظروف البائسة في القطاع المحاصر جراء الغارات الإسرائيلية.

وقال أحد أعضاء الطاقم من غزة : “لقد تمكنت من الاتصال لمدة دقيقة بصعوبة كبيرة وأردت أن أخبركم أنه تم قطع الإنترنت والكهرباء وكل شيء”.









وكتب “الوضع الذي نعيشه صعب، صعب للغاية وخطير للغاية”. “نحن نتعرض لقصف مكثف من المدفعية والجو.”

وأضاف: “كل شارع متأثر”. “يحمل الناس موتاهم وجرحاهم بأبسط الطرق… على عربات النقل والتوك توك.”

وقال: “الأمر خطير للغاية في كل مكان، إنهم يقصفوننا من السماء ومن الأرض”. “قبل دقائق قليلة قصفت الطائرات الحربية مواقع قريبة منا”.

وتحت عنوان ” السماء تبكي: أفق غزة يحترق باللون الأحمر”، ذكرت مراسلة الشبكة في تقرير منفصل أنه يمكن رؤية الأفق يحترق بشكل متكرر باللونين الأحمر والبرتقالي بينما تكثف إسرائيل قصفها على غزة.

وقالت المراسلة :” مع القصف الكثيف، بدأ هطول الأمطار بينما كانت تدوي نيران المدفعية”.

وأشارت الشبكة إلى أن الأمر قد يستغرق ما يصل إلى ثلاثة أيام لانتشال جميع الجثث من تحت أنقاض ما يقارب من 30 بناية تعرضت لقصف عنيف في شارع واحد.

وذكرت أن “سكان المنطقة قاموا بالتنقيب بشكل محموم عن ناجين، وانتشال ألطفال الذين لا حياة لهم وأجسادهم ملطخة بالدم والرماد”.