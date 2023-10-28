“حزب الله” يستهدف مواقع عسكرية… وقصف إسرائيلي ليلي على بلدات حدودية

أعلن الجيش ال#إسرائيلي مساء اليوم أنه اشتبه بحدث أمني قرب مستوطنة مرغليوت، فقام بتمشيط محيط موقع العباد بالأسلحة الرشاشة.

ثم قال #الجيش الإسرائيلي: “قصفنا عدداً من الأهداف العسكرية التابعة لـ”##حزب الله” رداً على إطلاق صواريخ وقذائف من لبنان”.









وأفاد مراسل “النهار” أنه جرى استهداف موقع الكتيبة النيبالية في خراج بلدة حولا بعد استهداف مقر “اليونيفيل” في #الناقورة اليوم.

وكان “حزب الله” قد أعلن أنه “هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة السادسة من مساء يوم السبت ‏الواقع في 28-10-2023 ثكنة زرعيت بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها ‏إصابات مباشرة”.

واستهدف أيضاً ظهر اليوم، موقع العبّاد الاسرائيلي قُبالة بلدة حولا، كما استهدف ثكنة “هونين” بالصواريخ الموجّهة، في حين ردّ الجيش الإسرائيلي بقصف بلدة حولا وشرق بلدة مركبا بالقذائف المدفعية والفوسفورية.

وسبق أن أعلن “حزب الله” في ثلاثة بيانات متفرّقة أنّ عناصره “هاجموا موقع العبّاد بالصواريخ الموجّهة والأسلحة ‏المناسبة ودمّروا قسماً من التجهيزات الأساسية فيه”، وأنّه “هاجم موقع ريشا ونقطة الجرداح بالقذائف ‏المدفعية والأسلحة المناسب”، مؤكداً “تحقيق إصابات مباشرة”. وتابع “حزب الله”: هاجمنا موقع المرج بالأسلحة المناسبة وحقّقنا ‏إصابات مباشرة”.

وعاد وأعلن أنه “هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة السادسة من مساء يوم السبت ‏الواقع في 28-10-2023 ثكنة زرعيت بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها ‏إصابات مباشرة”.

وخلال ساعات بعد الظهر، اتّسعت رقعة القصف المدفعي والصاروخي بين عناصر ” حزب الله” والجيش الاسرائيلي على طول الحدود الجنوبية بدءاً من الناقورة (القطاع الغربي) وصولاً إلى تلال كفرشوبا ومزارع شبعا (القطاع الشرقي) مروراً بقرى وبلدات قضاء بنت جبيل (القطاع الأوسط)، بعدما هاجم “حزب الله” عدداً من المواقع الإسرائيلية، فيما قصف الجيش الإسرائيلي أطراف بلدات عيتا الشعب والناقورة والضهيرة والبستان ويارين وميس الجبل وحولا وعيترون ورامية ومروحين.

استهدفت المدفعية الإسرائيلية منطقة اللبونة في الناقورة وخراج علما الشعب بأكثر من 40 قذيفة من عيار 155 ملم وقذائف فوسفورية حارقة ضوئية على أحراج متفرقة جنوب بلدة الناقورة بهدف إشعال النيران فيها. كما قصفت المدفعية أطراف بلدة مروحين الجنوبية بالقذائف الحارقة أيضاً.

واستهدفت المدفعية أطراف الناقورة – منطقة جل العلّام بقصف عنيف. كما أطلقت المدفعية أكثر من 20 قذيفة على خراج اللبونة في الناقورة وصولاً إلى خراج بلدة علما الشعب، فيما أفيد عن سقوط إحداها من عيار 155 ملم باحة منزل المواطن عصام عليان في اللبونة – بلدة الناقورة من دون أن تنفجر.

إصابة سور مقرّ “اليونيفيل”

وأدّى القصف الإسرائيلي إلى إصابة سور مقر “اليونيفيل” في الناقورة بقذيفة ولم يُسفر ذلك عن إصابات.

من جهته، قال الناطق الرسمي بإسم اليونيفيل أندريا تيننتي أنّ “قذيفة سقطت اليوم داخل المقرّ العام لليونيفيل في الناقورة، ولحسن الحظ أنها لم تنفجر، ولم يُصَب أحد بأذى، ولكن تضرر مقرّنا. وتمت إزالة القذيفة ونعمل على التأكد من مصدر الهجوم”.

وأضاف أنّ “هذه ليست المرة الأولى التي تُصيب فيها قذيفة مقرّنا العام، حيث تعرّض العديد من مواقعنا الأخرى لأضرار في الأسابيع الثلاثة الماضية”، معتبراً أنّه “تذكير صارخ بالبيئة الهشّة والمتوترة والمتقلبة للغاية التي يعمل فيها حفظة السلام في الوقت الحالي”.

وحضّ الناطق الرسمي باسم “اليونيفيل” “جميع الأطراف على وقف إطلاق النار فوراً”، داعياً “جميع المشاركين في النزاع الدائر إلى وقف أي أعمال تعرّض سلامة وأمن المدنيين أو موظفي الأمم المتحدة للخطر، خاصة وأن هذه الأعمال قد تشكل انتهاكات للقانون الدولي”.

وختم تيننتي: “على الرغم من هذه الهجمات والهجمات السابقة، لا يزال حفظة السلام التابعين لليونيفيل في مواقعهم ويعملون بنشاط مع الأطراف على جانبي الخط الأزرق لتهدئة التوتر وتجنب سوء الفهم الخطير”.

وقبل الظهر، سُمع دويّ انفجار قوي بالقرب من قرى قضاء #صور، تبيّن أنّه ناجم عن انفجار صاروخ “#باتريوت” فوق المنطقة.

وأفاد الجيش الإسرائيليّ إلى أنّ قواته “تُهاجم مصدر إطلاق صاروخ أرض جو داخل الأراضي اللبنانية”. كما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنّ “الدفاعات الجوية اعترضت صاروخ أرض جو أطلق من ‎لبنان باتجاه #الجليل الأعلى”.