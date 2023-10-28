إسرائيليون يتظاهرون للمطالبة بوقف الحرب وإعادة الأسرى من غزة

تظاهر مئات الإسرائيليين، السبت، في أنحاء إسرائيل، مطالبين بوقف الحرب وإعادة الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس في غزة.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، إنّ “مدن تل أبيب ونتانيا والقدس وهرتسيليا (وسط) وحيفا (شمال) وبئر السبع (جنوب)، شهدت مشاركة مئات الإسرائيليين، من بينهم عائلات الأسرى، للمطالبة بإعادتهم”.









وأبلغت عائلات الأسرى الإسرائيليين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، السبت، تأييدهم لصفقة مبادلة تشمل كافة الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين، وفق إعلام عبري.

وطالب ممثلو عائلات الأسرى الإسرائيليين نتنياهو بـ”التوصل إلى اتفاق الآن”، شريطة عدم تعريض أبنائهم “للخطر”.

وقالوا في بيان “أوضحنا لنتنياهو أنه من وجهة نظرنا، عليه أن يأخذ في الحسبان صفقة الإعادة الفورية للأسرى، مقابل الجميع (الأسرى الفلسطينيون مقابل جميع الأسرى الإسرائيليين)”.

واعتبروا أن إتمام مثل هذه الصفقة سيكون له “دعم وطني واسع” لنتنياهو.

وأضافوا: “مرت ثلاثة أسابيع دون أن نعرف ما حدث لأبنائنا، سمعنا جميعا عن دخول الدبابات وكلنا خائفون”.

ودعا ممثلو عائلات الأسرى الإسرائيليين في بيانهم إلى “عدم القيام بأي تحرك عسكري من شأنه أن يعرض مصير أبنائنا للخطر”.

وجاء في بيان صدر عن مكتب نتنياهو أنّ “رئيس الوزراء الإسرائيلي وعد ممثلي عائلات الأسرى، ببذل الحكومة قصارى جهدها واستنفاد كل الإمكانيات لإعادة أبنائهم”.

وأشار نتنياهو إلى أنّ “إعادة الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة، هو أحد أهداف الحرب”.

وهناك ما يزيد عن 220 إسرائيليا، أسرتهم حركة حماس، في هجوم نفذته في منطقة “غلاف غزة”، في السابع من أكتوبر/ تشرين أول، بينهم عسكريون برتب رفيعة.

وردًا على ذلك تشن إسرائيل منذ 22 يوما عملية عسكرية في قطاع غزة أطلقت عليها اسم “السيوف الحديدية”، دمرت أحياء بكاملها، وأوقعت 7703 شهداء، بينهم 3195 طفلا، و1863 امرأة، إلى جانب 19743 أصيبوا بجراح مختلفة.

والسبت، أعرب أبو عبيدة المتحدث باسم “كتائب القسام” في خطاب متلفز “استعداد كتائب القسام لإنهاء ملف الأسرى الإسرائيليين، مقابل تبييض كافة سجون إسرائيل من الأسرى الفلسطينيين”.

وأضاف: “إذا أراد العدو إنهاء ملف الأسرى مرة واحدة فنحن مستعدون، وإذا أراد مسارا لتجزئة الملف فمستعدون أيضا”، لافتا إلى أن “العدد الكبير من أسرى العدو لدينا ثمنه تبييض كافة السجون من كافة الأسرى”.