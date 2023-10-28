اعتقال مئات اليهود بنيويورك تظاهروا لدعم فلسطين.. منظمون: المدينة شهدت أكبر عصيان مدني منذ عقدين

أوقف الشرطة الأمريكية، الجمعة 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مئات المتظاهرين في مدينة نيويورك، في تظاهرة نظمتها حركة يهودية احتجاجاً على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة، وقالت هيئة النقل في المدينة إن المتظاهرين أغلقوا محطة جراند سنترال، أحد مراكز النقل الرئيسية.

الشرطة في نيويورك قالت إنها أوقفت ما لا يقل عن 200 شخص، فيما أكد المنظمون أن التوقيفات شملت 300 شخص خلال تفريق التجمع داخل محطة غراند سنترال للقطارات، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.









صور التقطت في المكان وأظهرت طوابير طويلة من الشباب، وقد كبلت أياديهم وهم يرتدون قمصاناً قطنية كتب عليها “ليس باسمنا”، و”وقف إطلاق نار الآن”.

نظمت هذا الاعتصام الكبير مجموعة “جوييش فويس فور بيس-نيويورك سيتي”، التي قالت إن آلافا عدة سدوا القاعة الرئيسية للمحطة، وأكدت أنها “أكبر عملية عصيان مدني تشهدها مدينة نيويورك في غضون عشرين عاماً”.

كما أظهرت مشاهد المحطة وقد عجت بالمحتجين الذين رفعوا لافتات كتب عليها “الحرية للفلسطينيين”، و”احزنوا على القتلى وناضلوا من أجل الأحياء”، فيما قام حاخامات التجمع بإضاءة شموع عطلة يوم السبت وبتلاوة صلاة الموتى اليهودية.

الحاخامة ماي يي، قالت في بيان نشره المنظمون: “السبت هو يوم راحة عادة، لكننا لا يسعنا أن نرتاح فيما إبادة جماعية تُرتكب باسمنا”، وأضافت أن “حياة الفلسطينيين والإسرائيليين وثيقة الارتباط، ولا يمكن للأمن أن يكون إلا بإقامة العدالة والمساواة والحرية للجميع”.

من جانبها، قالت هيئة النقل على موقعها الإلكتروني، إن “محطة جراند سنترال مغلقة حتى إشعار آخر بسبب احتجاج”، وحثت الركاب على استخدام محطات بديلة والأخذ في الاعتبار بزيادة وقت الانتقالات.

جاء هذا بعدما وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، هجماته الجوية والبرية على قطاع غزة، وأمطر مناطق القطاع بقصف بري وبحري وجوي، وسط انقطاع كامل للإنترنت والاتصالات، فضلاً عن غياب الكهرباء والماء والوقود.

كذلك شهدت العديد من العواصم والمدن الأوروبية، الجمعة 27 أكتوبر/تشرين الأول 2203، خروج مظاهرات لإظهار التضامن مع قطاع غزة، وتجمع مئات الأشخاص وسط العاصمة البلجيكية بروكسل، منددين بالهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

كما خرجت مظاهرة منددة بقصف الاحتلال لغزة في مدينة إسطنبول، وفي مدينة “روتردام” غربي هولندا، ندد المتظاهرون بالهجمات الإسرائيلية على القطاع، وهتف المتظاهرون “فلسطين حرة حرة”، مطالبين بالتوقف عن دعم الحرب والمجازر التي تحدث في غزة.

كما تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع مصورة لتظاهرات حاشدة دعماً لغزة في العاصمة الألمانية برلين.

وينفذ الاحتلال الإسرائيلي منذ 3 أسابيع عملية عسكرية في قطاع غزة، أطلق عليها اسم “السيوف الحديدية”، ودمرت العملية أحياء بكاملها في القطاع، وتسببت باستشهاد 7326 شهيداً، منهم 3038 طفلاً، و1726 سيدة، و414 مسناً، إضافة إلى إصابة 18967 مواطناً بجراح مختلفة.

خلال الفترة ذاتها قتلت حركة “حماس” أكثر من 1400 إسرائيلي، وأصابت 5132، وفقاً لوزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 220 إسرائيلياً، بينهم عسكريون برتب رفيعة، وذلك بعدما أطلقت عملية، يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أطلقت عليها اسم “طوفان الأقصى”.