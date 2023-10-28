ليلة غير مسبوقة على غزة.. الاحتلال قصفها براً وبحراً وجواً وضرب محيطَي مستشفيين أكثر من 10 مرات

عاش قطاع غزة ليلة عصيبة، الجمعة 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، من قصف هو الأعنف لقوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء الحرب، واستمر حتى الساعات الأولى من اليوم السبت، واستهدفت خلاله قوات الاحتلال محيطي مستشفيي الشفاء والإندونيسي بأكثر من 10 غارات جوية، تزامناً مع قطع كامل للإنترنت والاتصالات.

وكالة الأنباء الفلسطينية أفادت بأنه على مدار ساعات ممتدة من مساء أمس الجمعة، واصلت مدفعية الاحتلال قصفها العنيف والمكثف وغير المتوقف على مواقع في شمال قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع قصف جوي وبحري على جميع مناطق القطاع.









أكدت الوكالة أن القصف “طال تحديداً محيط مستشفيي الشفاء والإندونيسي وسط القطاع، حيث أغار طيران الاحتلال أكثر من عشر مرات على محيط هذين المستشفيين”، مضيفةً أن “مصادر إعلامية قالت إن طيران الاحتلال استهدف منازل لمواطنين في مخيم الشاطئ وفي النصيرات وبيت لاهيا وبيت حانون، وأخرى في المناطق الشرقية للقطاع”.

مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام فلسطينية أظهرت آثاراً مدمرة للقصف الإسرائيلي، الذي استهدف منازل المدنيين، واستمر هذا القصف حتى خلال عمل فرق الإنقاذ في انتشال الضحايا من تحت الأنقاض.

يأتي تواصل القصف في وقت قطعت فيه إسرائيل جميع الاتصالات وشبكة الإنترنت عن قطاع غزة، وذلك في وقت يعيش فيه القطاع في ظلام دامس مستمر منذ بدء هذا العدوان في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

في سياق متصل، أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية أن طواقم الدفاع المدني والإسعاف، لم تتمكن من الوصول إلى أماكن القصف لإخراج المصابين أو انتشال الشهداء، بينما يحاول المواطنون نقل الشهداء والمصابين على عربات وفي مركبات خاصة.

من جهتها، قالت قناة “الأقصى” التابعة لحركة “حماس”، إن صواريخ مضادة للدروع أطلقتها فصائل المقاومة تجاه دبابة للجيش الإسرائيلي شمال شرق قطاع غزة، وأضافت أن اشتباكات مسلحة بين المقاومة والقوات الإسرائيلية تجري في محاور عديدة بالقطاع.

القناة نقلت عن “كتائب القسام”، الجناح العسكري لحركة “حماس”، قولها: “نتصدى لتوغل بري إسرائيلي في بيت حانون (شمال) وشرق البريج (وسط) واشتباكات عنيفة تدور على الأرض”.

من جانبها، قالت “سرايا القدس”، الجناح العسكري لحركة “الجهاد” الإسلامية، عبر حسابها على تليغرام، إن “مجموعاتنا المتقدمة موجودة على محاور القتال وتتصدى لقوات العدو التي تحاول من حين لآخر التقدم نحو قطاع غزة”.

في وقت سابق، أمس الجمعة 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أعلن متحدث جيش الاحتلال دانيال هاغاري، في مؤتمر صحفي، أن “القوات البرية التابعة له ستقوم بتوسيع نشاطها هذه الليلة في قطاع غزة”، تزامناً مع قصف مكثف على القطاع، وانقطاع كامل للاتصالات والإنترنت.

وينفذ الاحتلال الإسرائيلي منذ 3 أسابيع عملية عسكرية في قطاع غزة، أطلق عليها اسم “السيوف الحديدية”، ودمرت العملية أحياء بكاملها في القطاع، وتسببت باستشهاد 7326 شهيداً، منهم 3038 طفلاً، و1726 سيدة، و414 مسناً، إضافة إلى إصابة 18967 مواطناً بجراح مختلفة.

خلال الفترة ذاتها قتلت حركة “حماس” أكثر من 1400 إسرائيلي، وأصابت 5132، وفقاً لوزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 220 إسرائيلياً، بينهم عسكريون برتب رفيعة، وذلك بعدما أطلقت عملية، يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أطلقت عليها اسم “طوفان الأقصى”.