بوحبيب: على إسرائيل التوقّف عن تهديد لبنان بمهاجمته وإعادته إلى العصر الحجري

أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله #بوحبيب، بعد لقائه 9 سفراء معتمدين في #لبنان، أنّه “على إسرائيل التوقّف عن تهديد لبنان بمهاجمته وإعادته إلى العصر الحجري”، معتبراً أنّ “وقف إطلاق النار هو بداية الطريق الى خفض التوتر في المنطقة ومنع تمدد الصراع”.

في سياق آخر، قال بوحبيب خلال استقباله مديرة العمليات لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة إيديم وسورنو: “حان وقت إجراء مراجعة من قبل مفوضية شؤون اللاجئين لطريقة عملها في ملف النزوح حيث تفاقمت المشكلة بسبب غياب خارطة طريق لحلّ مستدام”.