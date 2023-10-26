بلينكن طلب من قطر “تخفيف حدة خطاب الجزيرة بشأن غزة”

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه طلب من رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني “تخفيف حدة خطاب” شبكة الجزيرة الإعلامية بشأن الحرب في قطاع غزة، بحسب إعلام محلي.

وأبلغ بلينكن قادة المجتمع اليهودي الأمريكي، الاثنين، بأنه طلب من رئيس الوزراء القطري قبل أقل من أسبوعين تخفيف حدة خطاب “الجزيرة” بشأن الحرب في غزة، بحسب ما نقل موقع “أكسيوس” الأمريكي عن 3 أشخاص حضروا الاجتماع.









وقال بلينكن، وفق المصدر، إنه “كان في الدوحة بتاريخ 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وطلب من الحكومة القطرية تغيير موقفها العلني من حماس”.

وقال مصدر إن بلينكن طلب من القطريين “خفض حجم تغطية الجزيرة لأنها مليئة بالتحريض ضد إسرائيل”.

وأضاف: “يبدو أن بلينكن كان يتحدث عن شبكة الجزيرة بنسختها العربية وليس الإنكليزية”.

وطلبت الأناضول من وزارة الخارجية الأمريكية التأكيد على التقرير، لكنها لم تتلق ردا، كما لم يصدر تعليق فوري من قطر بشأن تقرير الموقع الأمريكي، حتى الساعة 19:05 (ت.غ).

ووفق قناة الجزيرة (مقرها الدوحة)، فإن زوجة وابن وابنة مراسلها بقطاع غزة وائل الدحدوح، استشهدوا في ضربة جوية إسرائيلية، الأربعاء بعد فترة قصيرة من تقرير “أكسيوس”.