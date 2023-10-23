اللبنانيون يحبون الحياة – نايلة تويني – النهار

تقول شادية أبو خليل (48 عاماً) لوكالة فرانس برس من على شرفة منزلها في بلدة القليلة، “أكثر من ثلثي سكان البلدة غادروها بالفعل” على وقع القصف الذي تقول إنه أعاد الى ذاكرتها تجربة الحرب المدمرة بين إسرائيل وحزب الله صيف 2006. وتقول أبو خليل “إلى أين نذهب؟.. ليس سهلاً أن تترك بيتك”. وتتابع “الناس في حالة من الضياع والحيرة، من ترك البلدة لا يزال عقله هنا”.

كلام ابوخليل عينة من كلام كثيرين يرددونه علنا او سراً، خوفاً او عن اقتناع بدعم المقاومة وعدم اضعاف معنويات مقاتليها وذويهم.









في صور حاليا اكثر من 5000 نازح يقيمون في المدارس الرسمية غير المجهزة بالطبع، وتقدر الارقام عدد الذين نزحوا من قراهم بعشرين الفا في الحد الادنى. وهذا العدد قابل للتفاقم في الايام القليلة المقبلة. والكارثة ستكون كبيرة اذا ما وقعت الحرب، وسيصبح ال#لبناني، من دون خدمات ضرورية، نازحا في بلده، او مهاجرا في خارجه، او بعبارة اوضح مهجرا.

ان دعم مقاومة الاحتلال واجب على جميع الشعوب، ويدخل في ادبيات الامم، وفي اخلاقيات المواطنة، والشهادة حق لمن يبغيها، ولمن قبل ان يدفعها ثمنا لجهاده، لكن الشهادة ليست الزامية للناس، وليست حالة مفروضة عليهم من الغير الذي يدفع بهم الى اتون النار، ويستجلب عليهم القذائف والصواريخ، ثم يدعوهم شهداء. عليهم ان يختاروا الشهادة بارادة ذاتية وليس من عوامل خارجية.

الحياة غالية على الناس، والعيش بكرامة هو ما يبغيه الناس، لكن حياتهم قد تتقدم على الكرامة احيانا، اذ يعتبرون ان في امكانهم تجاوز بعض حالات القهر والاحتلال والوصاية، اذا ما وحدوا جهودهم وتلاقوا مع ظروف ومتغيرات دولية. اما ان يفقدوا حياتهم بغير ارادتهم، فلن تكون لهم فرصة للتغيير، ولتحقيق الكرامة مجددا.

ان ادخال لبنان في #حرب غزة جريمة بحق الشعب اللبناني، لانه تصرف لا يعبر عن ارادة لبنانية اولا، ولان ظروفه المحيطة غير جاهزة فلا قدرة للبنان حاليا على النهوض من اي وقعة، ولا من يلتف حوله يعيد اعماره وترميم منشآته بعدما نسف كل جسور التواصل والعلاقة الاخوية مع الدول العربية التي كانت المساهمة الاكبر في اعادة بنائه بعد الحروب السابقة.

اللبنانيون يرفضون الحرب، والهدم، والدمار، والموت. هم شعب يحب الحياة، فاتركوهم يعيشون.