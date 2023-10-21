بعد مشجعي أوساسونا الذين ردوا على لاعب إسرائيلي.. أنصار سوسيداد يرفعون أعلام فلسطين في الدوري الإسباني

رفع أنصار ريال سوسييداد وبشكل كبير ولافت جدا أعلاما فلسطينية خلال مباراة ناديهم، الذي فاز بها بهدف ضد ضيفه مايوركا في إطار الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإسباني، ظهر اليوم السبت، وذلك للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، وإدانة العدوان على غزة.









يأتي هذا بعد أن رفع العشرات من مشجعي نادي أوساسونا أعلاما فلسطينية، في مباراة ناديهم، التي فاز بها بهدفين لصفر أمام ضيفه غرناطة التي أقيمت، مساء أمس الجمعة، في نفس الجولة من الدوري الإسباني.

وقالت تقارير صحفية إسبانية أن أوساسونا “قد يواجه مشاكل” بسبب تصرف جماهيره، التي أرادت التعبير عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني، وإدانة العدوان على غزة، والرد على تعليق لاعب نادي غرناطة الإسرائيلي شون وايزمان، الذي بعد هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، دعا إلى “إسقاط 500 طن من القنابل على فلسطين”.

وبحسب تقارير قال نادي غرناطة إنه تحدث مع لاعبه بهذا الشأن، علما أن وايزمان لم يسافر إلى مدينة بامبلونا مع فريقه لخوض مباراة أمس ضد النادي المحلي، وذلك بعد أن أبلغته السلطات أن سلامته في خطر.

وقد أثيرت تساؤلات بشأن عدم وجود رد على دعوات معاقبة وايزمان بسبب تعليقاته، مثلما حدث مع لاعبين عرب، عبروا عن تضامنهم مع الفلسطينيين، لكن تقارير تحدثت عن تقديم شكاوى قانونية ضد اللاعب الإسرائيلي.