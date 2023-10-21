تصاعد المواجهات عصراً و”الجماعة الإسلامية” تشارك في اطلاق الصواريخ

عنُفت المواجهات بين حزب الله وقوات العدو الإسرائيلي في ساعات ما بعد العصر، وتحديداً بعد استهداف مسيرة اسرائيلية لإحدى السيارات في بلدة حولا ما أدى الى استشهاد أحد عناصر الحزب. وعلى الإثر، نفذ حزب الله مجموعة عمليات جديدة بالصواريخ الموجهة والدقيقة.

كذلك اعلنت”قوات الفجر” الجناح العسكري للجماعة الإسلامية أنها نفّذت عملية ضد العدو الاسرائيلي. ووقع اشتباك قبالة بلدة يارون استمر لأكثر من نصف ساعة بين الحزب والإسرائيليين، الذين عملوا على قصف المنطقة بالقنابل الفوسفورية بعد استهداف الحزب لموقع برعام.

استهدافات الحزب

وأعلن الحزب عن استهدافه موقع حانيتا بالصواريخ الموجّهة، كما استهدف قوة مشاة تابعة للعدو في ثكنة هونين المحتلة (راميم) وحقّق فيها إصابات مؤكدة، بالإضافة إلى ​موقع العباد​، وتم تدمير كميّة من تجهيزاته الفنّيّة والتّقنيّة. كذلك أعلن الحزب عن استهداف آلية هامر في ثكنة دوفيف وأوقع أفراد طاقمها بين قتيل وجريح، ولدى تقدم دبابة اسرائيلية باتجاه الموقف المستهدف، تم قصفها بصواريخ موجهة. فيما عملت مدفعية إسرائيلية على استهداف بلدتي يارون وعيتا الشعب بالقذائف الفسفورية. كما استهدف القصف المدفعي محيط بلدة رميش في القطاع الأوسط.

في السياق، تحدثت معلومات عن سقوط ثلاثة شهداء لحزب الله في مزارع شبعا، حيث تم استهدافهم بطائرة مسيرة. وقال ناطق عسكري إسرائيلي، إنّ “الجيش هاجم خلية مسلحة حاولت التسلل وإطلاق صواريخ في مزارع شبعا مساء اليوم”. وكانت قد سقطت قذيفة على مركز “الرمثة” الإسرائيلي في مزارع شبعا. ونقلت وسائل إعلام اسرائيلية عن الجيش الإسرائيلي أنه هاجمَ وحدة مقاتلة تابعة لـ”حزب الله” لديها نشاطٌ عملياتيّ في جبل الشيخ.

وأعلنت وسائل إعلام اسرائيلية أنه تم نقل إصابة من الحدود الشمالية مع لبنان عبر المروحية إلى مستشفى رامبام في حيفا.











بيان “قوات الفجر”

في السياق، أصدرت “​قوات الفجر​”، الجناح العسكري لـ”​الجماعة الإسلامية​”، بياناً جاء فيع “في ضوء إمعان العدو الصّهيوني في مواصلة الاعتداءات على أهلنا في الجنوب اللّبناني، وقصفه القرى ومحيطها واستهداف المدنيّين، فضلًا عن مجازره المروّعة الّتي يرتكبها في ​فلسطين​، وقد طالت مؤخّرًا دور العبادة، وجّهت “قوّات الفجر” ضربات صاروخيّة جديدة ومركّزة استهدفت مواقع العدو الصّهيوني في الأراضي المحتلّة؛ وحقّقت فيها إصابات مباشرة”. وشدّدت على أنّ “أيّ عدوان صهيوني يطال أهلنا، سيتمّ الردّ عليه بمزيد من استهداف مواقع العدو”، مؤكّدةً “دعمنا لأهلنا الصّامدين الصّابرين الثّابتين في ​غزة​، ولمجاهديهم أنّنا وإيّاهم في خندق واحد لدحر هذا العدو”.

ونقلت وسائل إعلام اسرائيلية، من بينها القناة 12، عن تقديرات الجيش أن حزب الله لم ينضم بعد للحرب. اما صحيفة يسرائيل هيوم فاعتبرت أن الوضع في الشمال يتجه نحو التصعيد، مع التوقع بزيادة حزب الله لوتيرة عملياته.