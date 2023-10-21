أنغام ترد على المتحدث باسم جيش الاحتلال: الحيوانات بريئة من وحشيتكم!

“تصاعدت حدة التوترات والصراعات الكلامية في الساحة الرقمية مؤخرًا، حيث شهدنا تبادلًا حادًا للانتقادات والاتهامات بين شخصيتين معروفتين على الساحتين العربية والصهيونية. فقد قام أفيخاي أدرعي، المتحدث الرسمي لجيش الاحتلال الصهيوني، بمهاجمة المطربة المصرية الشهيرة أنغام، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “أكس”. هذا الصراع الكلامي بدأ بعدما نشرت أنغام تغريدة تحمل فيها رسالة قاسية، جاء فيها: “ربنا ياخدك ويريحنا من وشك”، كرد فعل على تصريحات أدرعي، التي أشار فيها إلى الهجمات على قطاع غزة ومقاتليها من قبل جيش الاحتلال». فقام هو بإعادة نشر تدوينة “أنغام” عبر حسابه، قائلا: “حضرة الفنانة أنغام والتي من المفترض أن تكون على قدر من الرقي في مناشيرها، إن الله سيفتكر عباده جميعًا وليس هناك من معمر على هذه الأرض، لكن الفرق أن هناك من سيلقى في الآخرة والعذاب الأليم، وهناك من سيفتقده عز وجل برحمته على أفعاله الإنسانية”. وأضاف: “أرجوا أن لا تكوني من مصير الفئة الأولى لدعمك مخطط دواعش حماس، الذين قتلوا واغتصبوا وحرقوا المدنيين الإسرائيليين وهم نائمون ودفعوا شعبهم نحو الجحيم بأفعال الحيوانات البشرية”.

وبدورها ردت النجمة أنغام من خلال نشرها تدوينة على موقع “أكس” قائلة: “انت يا اسمك ايه!! بدون رقي ولا أدب لإنك ماتستحقش الأدب في الكلام ولا التعامل، أنا اسمي أنغام مطربة مصرية عربية عارف يعني إيه مصرية؟ يعني مصر”.

وتابعت: “الرقي والأدب مع الراقيين فقط، مش مع اللي زيك يا صهيوني، والإنسانية نعرفها إحنا المصريين لما بعتنا لكم الأسري بتوعكم مستورين بالبيجامات الكستور، فاكر؟ بعد ما الجيش المصري انتصر عليكم في حرب 73 ورجع سيناء منكم اللي كنتم محتلينها يا مغتصبين”!

وأضافت: “الإنسانية بريئة من أمثالك وبريئة من أعمال جماعتك وجيشك المتوحش النازي، قاتل الأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء، والدين بريء من أعمالكم وكذبكم، ولكل فعل رد فعل”.

واستكملت: “شوف إنت كام فعل عملتوه من يوم ما احتليتوا أرض فلسطين يا اسمك إيه إنت، وفلسطين وشعبها بيقاوموا محتل غاشم مجنون مغتصب يا قتلة الأطفال، والحيوانات بريئة من وحشيتكم”.

واختتمت أنغام حديثها بالآيه القرآنية، قال عز وجل «وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ».







