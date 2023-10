نائب أمريكي سابق من أصول فلسطينية يفقد أفراداً من أسرته في مذبحة الكنيسة جراء الغارات الإسرائيلية على غزة

قال النائب الأمريكي السابق جستين عماش، وهو أول أمريكي- فلسطيني يخدم في الكونغرس، إن أفراداً من عائلته قتلوا في غزة وسط الغارات الجوية المستمرة بين إسرائيل وحركة حماس.

ونشر عماش على موقع X ، المنصة المعروفة سابقًا باسم تويتر: “بحزن شديد، تأكدت الآن أن العديد من أقاربي (بما في ذلك فيولا ويارا في الصورة المرفقة ) قتلوا في كنيسة القديس برفيريوس الأرثوذكسية في غزة، حيث كانوا يحتمون، عندما تم تدمير جزء من المجمع نتيجة غارة جوية إسرائيلية”.

وضرب القصف الإسرائيلي كنيسة الروم الأرثوذكس التي كانت تؤوي المئات من النازحين الفلسطينيين في وقت متأخر من يوم الخميس، مما أدى إلى انهيار جدار واستشهاد المئات من الفلسطينيين.

وقال عماش (ميشيغان) في بيان “أصابت القنابل قاعتي الكنيسة حيث كان اللاجئون، ومن بينهم أطفال ورضع، نائمين”.

وأضاف “يقول مصدرنا في مكان الحادث إنهم يقدرون أن ما بين 150 إلى 200 شخص لقوا حتفهم، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد مع العثور على المزيد من الأشخاص في الحطام”.

ورد العديد من أعضاء الكونغرس على عماش عبر الإنترنت، وقدموا تعازيهم لخسارته.

وكتبت النائبة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز على موقع X : “جستين، أنا آسف للغاية. هذا أمر مدمر”.

وأرسلت النائبة براميلا جايابال رمزًا تعبيريًا على شكل قلب مكسور قائلة: “أنا آسف جدًا لهذه الخسارة الفادحة يا جستين”.

وأكد النائب السابق أن عائلته تتألم، وتمنى الراحة للآخرين الذين يعانون من نفس الوضع.

وكتب: “أرح يا رب نفوسهم، ولتكن ذكراهم أبدية”، وأضاف: “فليستر الله على جميع المسيحيين في غزة – وجميع الإسرائيليين والفلسطينيين الذين يعانون، مهما كان دينهم أو عقيدتهم”.

ومثّل عماش منطقة الكونغرس الثالثة في ميشيغان حتى عام 2021.

I was really worried about this. 😔 With great sadness, I have now confirmed that several of my relatives (including Viola and Yara pictured here) were killed at Saint Porphyrius Orthodox Church in Gaza, where they had been sheltering, when part of the complex was destroyed as… pic.twitter.com/w5k1xEeTgF

— Justin Amash (@justinamash) October 20, 2023