أين هو الله من كلّ ما يجري في غزّة؟ – المطران كيرلس بسترس – النهار

العين تدمع والفكر يَحار: أين هو #الله من كلّ الجرائم التي تُرتكَب في غزّة ويذهب ضحيّتَها كلَّ يومٍ مئاتُ الأبرياء؟ ويتوسّع السؤال: أين هو الله من كلّ الجرائم التي ارتُكِبتْ على مدى التاريخ منذ أن قتل قايين أخاه هابيل، ولا تزال تُرتَكَب بحقّ الأبرياء في مختلف بلدان العالم؟ وهذا السؤال الذي نطرحه اليوم هو عينه طرحه يسوع فيما كان معلَّقًا على الصليب، مُعيدًا قولَ صاحب المزامير: “إلهي، إلهي، لماذا تركتَني؟” (متى 46:27).

الجواب نجده في تعليم يسوع عن الله. كثيرًا ما يتصوّر الناس الله على مثال ملكٍ قدير يستطيع أن يفعل ما يريده بالبشر، فيُميت هذا ويُحيي ذاك، ويفعل ما يشاء بالدول فينصر هذه الدولةَ ويقضي على تلك. إنّ صورة الله الحقيقيّة قد أتتنا على لسان يسوع ومن خلال حياته وموته وقيامته. ففي عظته على الجبل، أوضح أنّ الله هو “أبٌ” لجميع البشر، ولا يفضِّل ابنًا على أبنائه الآخرين، بل “يُطلِع شمسَه على الأشرار والصالحين، ويُمطِر على الأبرار والأثمة” (متى 45:5). وقد أوجز يوحنا الإنجيليّ ملامحَ صورة الله بقوله: “الله محبّة: فمن ثبت في المحبة ثبت في الله وثبت الله فيه ” (1 يوحنا 16:4).









لكنّ الناس شوّهوا تلك الصورةَ وسخّروا الله لخدمة مطامعهم ومصالحهم الدنيويّة. فنرى اليهودَ في العهد القديم، إلى جانب إيمانهم بالتوحيد الإلهيّ منذ إبراهيم “أبي المؤمنين”، قد جعلوا من الله إلهًا خاصًّا بهم، فاعتبروا أنفسَهم “شعبَ الله المختار”، فيحارب معهم ويقضي على كلّ من يُعاديهم. إنّ اختيارَ الله للشعب اليهوديّ ابتداءً من النبي ّ إبراهيم ليس اختيارَ امتيازٍ بل هو اختيارُ رسالة. لقد اختارهم الله ليبشّروا بالله الواحد بين جميع الأمم الوثنيّة، وليس ليحتلّوا البلدانَ ويتسلّطوا على الشعوب. وهكذا حرّفوا رسالة الله. فيروي سفر يشوعَ بنِ نون أنّ الله نفسَه هو الذي كان معه وساعده على احتلال أرض كنعان: “فقال الربّ ليشوع: في هذا اليوم أبدأ بتعظيمكَ في عيون إسرائيل كلِّه، حتى يعلمَ أنّي كما كنتُ مع موسى أكون معكَ” (يشوع 7:3). ثمّ أرشده إلى الطريقة التي يجب عليه اللجوء إليها لاحتلال أريحا، أولى مدن كنعان من بعد عبوره نهر الأردن. وبعد احتلال أريحا أمره بقتل كلّ سكانها.” فصعد الشعب إلى المدينة، كلُّ واحدٍ على وجهه، واستولَوا على المدينة. وحرَّموا كلَّ ما في المدينة من الرجل وحتى المرأة، ومن الشابّ وحتى الشيخ، حتى البقرَ والغنمَ والحمير، فقتلوهم بحدّ السيف” (يشوع 20:6-21). ثمّ تابع يشوع فتوحاته، بأمرٍ من الله، وبإرشادٍ منه. وأوّل مدينة استولى عليها بعد أريحا تُدعى “العيّ”: “قال الربُّ ليشوع: لا تخفْ ولا تفزَعْ! خُذْ معكَ جميعَ رجال الحرب، وقمْ فاصعدْ إلى العيّ. أنظرْ، فإنّي قد أسلمتُ إلى يدكَ ملكَ العيّ وشعبَه ومدينتَه وأرضَه”. ثمّ أضاف: “فتفعلُ بالعيِّ وملكِها كما فعلتَ بأريحا وملكِها. غير أنّ غنائمَها وبهائمَها فقط تغنمونها لأنفسكم” (يشوع 1:8-2).

عندما نقرأ ما فعله يشوع من جرائم بحقّ أريحا والعيّ وذلك بأمرٍ من الله، بحسب زعم الكتبَة اليهود الذين دوَّنوا أسفارَ العهد القديم، نفهم الطريقةَ الوحشيّةَ التي يتصرّف بها اليوم المسؤولون اليهود في غزّة بحقّ الرجال والنساء والأطفال والشيوخ، وتدميرَهم المنهجيَّ لكلّ المؤسَّسات الإنسانيّة من مدارس ومستشفيات ومستوصفات ودور مُسِنِّين. وإنّ بولس الرسول، بعد أن عانى الاضطهادَ من قِبَل اليهود، كتب عنهم للتسالونيكيّين: “فإنّكم، أيّها الإخوة، قد صرتم مماثلين لكنائس الله التي في اليهودية، التي في المسيح يسوع، إذ قد أصابكم أنتم أيضًا من مواطنيكم ما أصابهم من اليهود، الذين قتلوا الربَّ يسوع، والأنبياء، واضطهدونا نحن أيضًا؛ الذين لا يُرضون الله البتّة، وقد صاروا أعداءً لجميع الناس” (تسالونيكية 14:2-15).

قال يسوع: “أنا الطريق والحقّ والحياة. لا يأتي أحد إلى الآب إلاّ بي” (يوحنا 6:14). فيسوع هو في شخصه وحياته وموته وقيامته صورة الله الحقيقيّة. فجوابًا عن السؤال الذي طرحناه في بدء هذه المقالة: “أين هو الله من كلّ ما يجري في غزّة؟” نقول أوّلاً: إنّه معلَّقٌ على الصليب ويعاني مع ضحايا غزّة. ثمّ نقول ثانيًا مع الفيلسوف الفرنسي باسكال: “إنّ يسوع في نزاعٍ حتى نهاية التاريخ فلا ينبغي أن ننامَ في هذا الوقت”. هذا الجواب الثاني يعني الالتزامَ في العمل من أجل إحقاق الحقّ ونشر العدالة والمحبة في العالَم. الروحانيّة المسيحيّة تنظر إلى جميع الناس كإلى أعضاءٍ في جسدٍ واحد. فإن ئألّم عضوٌ تألّم معه سائر الأعضاء، وإنْ أُكرِم عضوٌ أُكرِم معه سائر الأعضاء” (1 كورنثس 26:12). إنّ الله هو إله السلام وليس إله الحرب. وبقدر ما يصل البشر إلى السلام يصلون إلى الله. متى تصير الأرض المقدّسة أرضَ السلام وأرضَ المحبة؟